De ce ar avea nevoie Dumnezeu de o particulă? HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 10 august s-au născut Raffaello Di Nola, Ian Anderson, Rhonda Fleming, Camillo Benso di Cavour, Jorge Amado, Tamara Buciuceanu-Botez, Barbu Cioculescu, Nicolae Prelipceanu, Dan Mihai Goia.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Lavrentie, Sixt din Roma şi Ipolit. Nimic în “Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 10 august 1675 a fost că Regele Charles al II-lea al Marii Britanii a pus piatra de fundaţi la Observatorul Regal, cunoscut astăzi sub numele de Greenwich. În 1787, tot în această zi de august, 10, Mozart termina ”Eine Kleine Nachtmusik”. În 1821, la 10 august, Missouri a devenit al 21-lea stat al Uniunii. La 10 august 1864 se stabilea „Smithsonian Institution” la Washington, iar pe 10 august 1889 Dan Rylands de la Hope Glass Works din Barnsley, Yorkshire patenta tirbuşonul, o invenţie dragă românilor! În 1893 Dr. Rudolf Diesel testa la Krupps, motorul lui revoluționar. ”Book of Days” paginile 398,399

Observați, dragi lupi, padawani și hobbiți sunt evenimente pozitive, de care ne aducem aminte cu plăcere. Celelalte evenimente, negative, nu mă interesează, decât din punct de vedere istoric, cine nu știe istorie, repetă greșelile trecutului!

Am primit un telefon. Am vorbit vreo două ore până mi s-a terminat bateria bătrânului meu Nokia 6680. Îl am de 15 ani, l-am cumpărat de la Duty Free din aeroportul Dulles. Nu-l dau pe nimic în lume. M-a sunat un francez, mare fizician, împreună cu care am trecut, în tinerețe, printr-o aventură de toată frumusețea în Monrovia, Liberia. Parcă v-am povestit-o, altădată.

Dr. Jean-Pierre Vaillant, așa o să-i spunem, locuiește de peste douăzeci de ani în Meyrin, o comună elevețiană care nu are decât zece kilometri pătrați și lucrează la CERN. E sculă pe basculă acolo, șef de laborator, sau așa ceva. În fiecare dimineață pleacă din studioul lui, dintr-un bloc cu zece etaje și ia tramvaiul TCMC care-l duce la CERN. Nu este căsătorit, are o relație de o viață cu o colegă cu ochelari și mai are, în studio, nu în laborator, două pisici.

De la el am aflat toate tainele CERN. De la el și de la o prietenă veche, italiancă.

Așa am aflat povestea ”particulei lui Dumnezeu”. Acceleratorul de particule, poate cea mai îndrăzneață realizare științifică a omului a costat mult, enorm. Câteva zeci de miliarde de € și viața a nouă oameni. A fost pus în funcțiune la parametrii proiectați în anul 2009. Imediat, oamenii de știință implicați în proiect și-au dat seama că calculele erau subdimensionate. Acceleratorul nu avea suficientă putere.