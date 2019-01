David Saranga, noul Ambasador al Israelului, a învățat românește înainte de a sosi în România

Noul ambasador al Statului Israel în România, David Saranga, și-a pregătit într-un mod inedit venirea la post, în București. El a fost filmat într-un material video în care vorbește coerent și foarte corect gramatical în limba română.





Bună ziua, mă numesc David Saranga şi sunt noul ambasador al Israelului în România. România are un loc important în inima mea. Aici am început cariera diplomatică, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceambasador al Israelului.

Acum, după o lungă carieră diplomatică, mă întorc în România de care, de fapt, nu m-am despărţit niciodată. Amintirile, cultura, prietenii şi limba română m-au însoţit până în ziua de astăzi”, s-a prezentat noul ambasador al Israelului în România. Filmulețul mai prezintă imagini cu personalitățile lumii cu care s-a întâlnit diplomatul.

Saranga a fost consilier pentru politică externă al președintelui israelian Reuven Rivlin. Publicația The Jewish Chronicle l-a descris pe diplomat ca o „persoană ale cărei campanii rebranduiesc Israelul”. Saranga a fost primul diplomat care a implementat inițiativele guvernamentale de tip Web 2.0, inclusiv primul blog oficial al unei țări, pagina My Space, un canal Youtube, o pagină Facebook și un blog politic.

CV de diplomat tânăr, cu carismă

Saranga s-a născut la 18 februarie 1964 la Tel Aviv și a fost, printre altele, șeful Departamentului de Legătură cu Parlamentul European în cadrul Ambasadei Israelului la Bruxelles, a mai fost consul pentru afaceri publice și media al Israelului în Statele Unite, a fost responsabil pentru imaginea Israelului în SUA și a fost persoana de legătură a Israelului cu presa americană.

Președintele Reuven Rivlin i-a mulțumit lui David Saranga pentru devoțiunea cu care și-a exercitat mandatul la Președinție în ultimii ani, declarând că diplomatul israelian este un atu pentru serviciul diplomatic al Statului Israel și pentru diplomația complexă cu Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale Monica Gheorghiță, care l-a primit, ieri, pe ambasadorul agreat al Statului Israel în vederea prezentării scrisorilor de acreditare la sediul MAE.

„Mă întorc în România, țară de care, de fapt, nu m-am despărțit niciodată”

Înainte de a ajunge la sediul MAE, David Saranga a mers la Memorialul Victimelor Holocaustului unde a depus o coroană de flori în memoria celor 400.000 de evrei care au pierit în timpul Holocaustului din România și pentru a rosti o rugăciune pentru omagierea lor. „Este o mare bucurie să mă întorc în România, țară cu care Israelul are o relație neîntreruptă și ascendentă încă de la înființarea statului evreu”, spune David Saranga, în videoclip: „Mă întorc în România, țară de care, de fapt, nu m-am despărțit niciodată”, mai spune David Saranga, care adaugă că în Israel trăiesc 400.000 de evrei de origine română „integrați perfect în toate domeniile”.

