Datoria externă a României a crescut, fiecare cetățean are o obligație de peste o mie de euro

BNR a confirmat, luna trecută, că datoria externă totală a României a crescut în primele şapte luni ale acestui an, faţă de fi nalul anului trecut. Cu toate acestea, Ministerul de Finanțe spune că România se situează pe locul 4 în UE, cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, după Estonia, Luxemburg și Bulgaria.





Deputatul Florin Roman a declarat, ieri, pentru Evenimentul Zilei că întrebarea a fost doar primul pas din demersurile pe care le va face pentru a-i determina pe guvernanți să spună ce au făcut cu banii.

Cheltuieli prea mari

„Toate aceste împrumuturi, care împovărează generațiile viitoare, sunt contractate întro perioadă în care România are creștere economică și în care nici un proiect de mare infrastructură nu este pornit. Practic, lunar, Guvernul de stânga PSD-ALDE se împrumută cu circa 1 miliard de euro pentru a plăti pensii și salalarii, în condițiile în care investițiile au scăzut la un nivel istoric. Dacă am vedea ceva concret, poate că am spune că aceste împrumuturi ajută la ceva”, a declarat Roman. Acesta a făcut calcule din care reiese suma cu care este dator fiecare.

„Românii trebuie să știe că plata salariilor unor categorii de bugetari, a pensiilor se face pe seama unor împrumuturi extrem de împovărătoare care vor fi plătite de noi toți. Până azi, plătim un „credit” de 1.006 euro, fiecare român, de care nu ne-a întrebat nimeni, dacă îl vrem sau nu. La acestea, încă 1 miliard de lei pe lună se duc pentru dobânzile pe care le generează datoria publică”, spune Roman.

Drept comparație, liberalul arată care era situația anterioară, din perioada guvernului Boc, când România înregistra o scădere economică uriașă, de minus 8%, și a fost contractat cel mai mare credit din istoria României: 12,95 miliarde de euro.

Date alarmante de la BNR

Potrivit ultimelor date furnizate de BNR, datoria externă totală a României a crescut în primele şapte luni ale acestui an, faţă de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, ajungând la 97,582 miliarde euro. La finalul anului trecut, datoria externă totală a României a fost de 93,477 miliarde euro, arată datele BNR.

Teodorovici, chemat de liderii coaliției

Ieri, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a avut o întâlnire cu președintele PSD, Liviu Dragnea, iar astăzi va fi prezent și liderul ALDE la întâlnire. Călin Popescu Tăriceanu s-a plâns că nu are o informare la zi cu privire la execuţia bugetară şi la proiectul bugetului de stat. „Vom discuta cu colegii din PSD ca ministrul de Finanţe să ne facă o informare la zi cu privire la execuţia bugetară până la finele lunii octombrie şi cu obiectivele care trebuie atinse până la sfârşitul anului, prin urmare care mai este nevoia de finanţare”, a explicat Tăriceanu motivul întâlnirii.

Pagina 1 din 1