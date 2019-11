„Simona, Simo, uită-te la mine! În ultimele trei game-uri ai fost făcută de ruşine pe teren. Haide! Nu poţi să câştigi acest meci dacă joci cum ai făcut-o în ultimele trei game-uri!

Trebuie să intri în meci. Concentrează-te pe teren. Nu ai avut niciun motiv să pierzi cum ai făcut-o aici. Pierzi energie, pierzi adâncime în lovituri. Ai vreo şansă să te regăseşti în acest set? Uită de scor! Cum o să închei acest meci? Poţi să-l termini cu energie şi cu plină concentrare sau poţi (…)”, i-a transmis Cahill lui Halep la un on-court coaching pe care românca l-a cerut în setul decisiv al partidei cu Karolina Pliskova, de la Turneul Campioanelor.

După ce i s-a cerut socoteală pentru acest discurs, antrenorul australian a ținut să clarifice lucrurile și a subliniat că ar repeta intervenţia dură dacă va fi nevoie.

„Ştiam că era un moment greu şi că, intrând pe teren ca antrenor, trebuie să iei o decizie în ce direcţie te îndrepţi. Am intrat pe teren după setul al doilea şi i-am spus cât de mândru sunt. Adevăratul context al problemei a fost că m-am mai aflat în această poziţie de câteva ori cu Simona. Din anumite motive, când are avantajul unui break şi poate extinde diferenţa pe tabelă şi nu o face, intră într-o zonă rea… într-un punct interior în care pur şi simplu se bate singură.

Am văzut-o făcând asta de 8 sau 10 ori… Este o provocare mare acel moment, nu este ceva ce ai vrea să faci ca antrenor. A trebuit să fiu mai dur… Nu i-am spus ei ca persoană (n.r. – că a fost o ruşine), am vorbit despre comportamentul ei în acele trei game-uri. Cred că aş face-o încă o dată dacă ar trebui… Nu este o poziţie plăcută în care să se afle un antrenor, dar cred că nu îmi făceam cum trebuie munca de antrenor (n.r. – dacă nu o certa)”, a declarat Cahill, pentru The Advertiser.

