Rețeaua care ascunde cele mai mari atrocități ia amploare. Un hacker a spart Dark Net-ul și a dat în vileag peste 1 milion de pedofili

Un tânăr norvegian, care se autodescrie drept un hacker de modă vede, jurnalist deopotrivă, a reușit să scoată la iveală cea mai mare platformă online de pornografi e infantilă. Ascunsă într-o rețea paralelă de internet, numită Dark Net (lb. eng. Internetul Negru), „locul” în care traficanți de carne vie, de arme sau de droguri, dar și asasini se întrec, sub protecția anonimatului, să-și ofere serviciile chiar și unor puști, platforma avea mai bine de un milion de utilizatori și era întreținută, de fapt, de poliția australiană.





Hackerul norvegian Einar Ottto Stangvik a reușit să dea în vileag mii de utilizatori ai forumului Childs Play, care încărcau și descărcau, în voie liberă, materiale pornografice cu copii. Odată cu acest lucru, Stangvik a mai descoperit ceva uluitor: platforma online era potențată de poliția australiană. Sub supravegherea autorităților australiene, zeci de mii de membri au postat fotografii și înregistrări video cu minori în timp ce erau abuzați sexual. Un membru al platformei, de pildă, s-a lăudat că sodomiza copii alături de rudele sale. Alți membri s-au întâlnit față-n față și au comis împreună orori, pe care le-au filmat și le-au etalat pe forum.

Operațiunea Artemis

Acțiunea condusă de poliția australiană făcea parte dintr-o anchetă internațională de anvergură și se numea „Operațiunea Artemis”. Scopul ei a fost de la început clar: să fie identificate atât victimele, cât și abuzatorii. Dar făcând acest lucru, vreme de 11 luni, în încercarea de a colecta cât mai multe informații, autoritățile au fost practic martore la o serie lungă de grozăvii de nedescris. „Noi nu creăm aceste site-uri. Noi nu vrem să existe. Când le găsim, ne infiltrăm și ajungem cât mai mult posibil în structura administrativă a rețelelor, pentru a o distruge!”, a declarat unul dintre capii operațiunii, Jon Rouse, după ce i-a fost spulberată acoperirea.

„Mi-a fost greu să accept că ar putea fi adevărat. Mai ales când am aflat că înșiși polițiștii distribuiseră materiale abuzive, ca să nu pară suspicioși. Dar, dintr-o perspectivă tehnică, știam că nu prea există alte metode disponibile pentru investigarea eficientă a chestiilor de genul ăsta”, a subliniat hackerul.

Ancheta din ianuarie nu a fost prima la care a participat tânărul hacher. Acesta a mai lucrat ca expert în securitate IT pentru mai multe companii norvegiene. Tot săpând în acest infern numit „Dark Net”, Stangvik, prin intermediul unui program special pus la punct de el însuși, a mai demascat, în 2015, identitățile a 95 de mii de posibili pedofili. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la motherboard.vice. com, acesta a declarat că miza sa nu era de a-i da în vileag numai pe cei din spatele platformei, ci și pe utilizatorii acesteia. „Pe cei care făceau clipuri cu abuzuri infantile, precum și pe cei care abuzau propriu-zis. Apoi, am încercat să descarc tot textul de pe platformă, ca să-l pot clasa. La finalul lui 2016, a trebuit să ne oprim, pentru că nu reușeam să sparg site-ul”, a declarat Stangvik.

Cum a găsit punctul vulnerabil al site-ului

Ce i-a dus iubitul lui Razvan Ciobanu la priveghi. Care e semnificatia florilor si de ce aduc probleme de sanatate

Pagina 1 din 2 12