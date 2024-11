Sport Dante Salituro: Katowice este un loc bun pentru a juca hochei și a trăi







Sunteți în primul sezon al campionatului polonez iar GKS Katowice luptă în continuare pentru dreptul de a participa la turneul Cupei Poloniei și pentru cea mai înaltă poziție posibilă în clasament. Cum ai evalua jocul nostru de până acum?

Am avut o mulțime de meciuri reușite, care arată că avem un mare potențial ofensiv și că suntem capabili să câștigăm împotriva celor mai bune echipe din ligă.

Se cunoaște faptul că am fost limitați, pentru o perioadă de timp, de accidentările unor jucători importanți și am pierdut puncte importante pe parcurs, dar, pe de altă parte, am primit noi jucători, în timpul sezonului, care ne-au oferit o mare parte din calitatea de care aveam nevoie.

Facem o treabă bună pe gheață, privim înainte și vedem o mulțime de provocări interesante, pentru care cred că suntem pregătiți. Pentru mine, să joc în campionatul polonez este o provocare care îmi oferă multă bucurie, pentru că, pe de o parte, aici îți poți pune în valoare calitățile individuale, iar pe de altă parte, jocul de echipă este important, pentru că este cel care îți oferă puncte și victorii pe termen lung.

Vă așteaptă competiția din Cupa Continentală. Care sunt premoniție tale înainte de întâlnirile de la Aalborg?

Avem o echipă unită, în care fiecare își cunoaște rolul și este gata să dea tot ce are mai bun. Se vede foamea noastră de victorie și dorința de a demonstra că putem concura la cel mai înalt nivel cu echipe din toată Europa. Cupa Continentală este o ocazie unică de a ne arăta forța și, în același timp, de a acumula multă experiență din această competiție.

Știm că echipele cu care ne vom confrunta sunt foarte puternice, dar suntem bine pregătiți și gata să luptăm pentru fiecare punct. Cu toții știm cât de mult înseamnă acest lucru pentru noi și suntem motivați să dăm tot ce avem mai bun. Cred că dacă ne facem jocul bine, ne putem întoarce din Danemarca cu rezultate bune.

Cum ai evalua șederea în Polonia până acum?

Nu mă pot plânge de nimic, Katowice este un loc foarte bun pentru a juca hochei și pentru a trăi, plus că nu duc lipsă de oameni cu care pot vorbi engleza și pot cunoaște locuri noi.

În ceea ce privește cunoștințele mele despre Polonia, acestea au început în perioada în care jucam în campionatul slovac; Prešov era destul de aproape de Polonia și am vizitat Cracovia de câteva ori în timpul nostru liber, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, datorită arhitecturii și atmosferei sale istorice.

Acum joc pentru GKS și datorită acestui fapt încep să cunosc Katowice. Mă simt foarte bine în aceste locuri și le pot recomanda tuturor celor care explorează Europa și Polonia.