Așa cum premierul Viorica Dăncilă a anunțat în ședința de guvern, vicepremierul Daniel Suciu ar fi trebuit să vină, astăzi, la Constanța, pentru a se asigura că va fi semnat contractul de reabilitare al Cazinoului. Numai că, firma căreia i s-a respins contestația a depus, ieri după amiază, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) o nouă contestație. Este vorba de o asocierea de SC Eldiclau-SC Telekom România Mobile Communication- Research Consorzio Stabile Societa-SC Impex Romcatel Cercetare Proiectare, cu sediul în Craiova, care potrivit ministrului Daniel Suciu nu mai era parte în procesul de achiziție, fiind descalificată. “Nu mai cred in coincidențe cand discutăm despre subiectul Cazinoului de la Constanța. Mi se pare că unele firme, devenite contestatare de profesie nu mai au absolut nicio jenă în a-și bate joc de un simbol, așa cum este Cazinoul de la Constanța”, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă organizată în incinta Cazinoului, Daniel Suciu.

Noua contestație a fost un șoc pentru ministrul Dezvoltării, “nu am luat în calcul și asta e chiar vina mea, și chiar îmi pare rău pentru constănțeni, că deși nu mai erau parte a acestui proces, firma a atacat din nou și eu sunt obligat să aștept termenul legal până la care se pronunță completul de la CNSC”. Daniel Suciu se întreabă, totuși, “cum de o firmă unde statul român este acționar este parte a acestei contestații, mă refer la firma Telekom”. Primarul Constanței, Decebal Făgădău, a folosit cuvinte mai dure, avertizând că avocații primăriei caută soluții pentru acționarea în instanță a celor care pun bețe în roate reabilitării Cazinoului. “Este o dovadă că ar trebui să facem ceva cu obiectivele de acest gen în România, avem nevoie de o legislație specială pentru a rezolva situații de genul Cazinoului din Constanța….Asta ne arată cât de șubred este tot contextul legislativ, cât de interpretabil este orice demers sănătos, iar pe de altă parte ne uităm cum apărăm cu sfințenie dreptul contestatarilor”, a declarat, revoltat, Decebal Făgădău.

Într-un scenariu optimist, în maxim 10 zile lucrătoare CNSC ar trebui să respingă și această nouă contestație, potrivit vicepremierului Daniel Suciu. Scenariul pesimist ar fi ca același complet să dea o altă soluție, reluându-se totul de la capăt. Și pentru că “oricum am ajuns la final de mandat”, ministrul a dezvăluit că împreună cu ministerul transporturilor propuseseră modificarea legii achizițiilor publice, însă ministrul justiției la acea vreme, Tudorel Toader, a respins-o. “Ne-am dorit ca, atunci când depui o contestație, să plătești atunci când pierzi. Să plătești, să te doară și să simți. Pentru că noi, astăzi, în România, nu facem bucăți de autostrăzi pentru că avem o broască cu pete galbene, iar părți care nu sunt implicate în procesul de licitație pot să conteste”, a spus Suciu, precizând că reabilitarea Cazinoului este mai mică decât alte lucrări din țară. “La licitațiile pentru stadioanele pentru UEFA, care sunt mult mai valoroase, nu am avut aceste probleme. La lucrări similare pentru monumente istorice din București nu am întâmpinat asemenea problemă. Chiar cred că este un caz unic în care, de șapte ani, ne tot anulăm și contestăm. Este un exemplu nedorit, o premieră negativă și chiar nu merită acest simbol un așa tratament”.

In noua contestație depusă la CNSC , firma care a pierdut licitația pentru reabilitarea Cazinoului solicită “anularea deciziei autorității contractante de a respinge oferta depusă de asocierea noastră; obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor depuse admisibile cu respectarea specificului achiziției, a obiectului acesteia, a legislației în vigoare; obligarea autorității contractante la emiterea unui nou raport de evaluare și la comunicarea către ofertanți a deciziei autorității contractante; obligarea autorității contractante la plata către noi a cheltuielilor de judecată ocazionate nouă de acest litigiu”.

Durata estimativă pentru realizarea proiectului de reabilitare a Cazinoului era de 30 de luni (3 luni etapa de proiectare și 27 de luni cea de execuție). Valoarea estimată a investiţiei este de 111.500.000 de lei.

