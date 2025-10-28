Daniel Robu, Romsilva, la Gala Capital „Ne bucurăm să apropiem oamenii de pădure”

Cel mai mare administrator de păduri din România, Romsilva, a încheiat anul trecut o cifră de afaceri de 2,98 miliarde lei. Compania, care administrează 4,2 milioane hectare de pădure, a investit în 2024 peste 280 de milioane de lei în drumuri forestiere, pepiniere silvice şi utilaje moderne. Regia realizează anual plantarea a aproape 3,5 milioane de puieți, ca parte a angajamentului său în dezvoltarea durabilă a pădurilor României.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru excelență în administrarea durabilă a pădurilor din România” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.