HAI România! Daniel Gorgan, MedRadar, la Gala Capital „Aproape 40 de mii de oameni folosesc aplicația”







MedRadar s-a născut dintr-o nevoie simplă, dar esențială: aceea ca pacienții să poată găsi rapid medicamentele de care au nevoie. Astăzi, peste 35.000 de utilizatori se bazează pe MedRadar pentru informații actualizate despre disponibilitatea medicamentelor, programul farmaciilor, prețuri și descrieri de produse. Un exemplu de tehnologie care reduce stresul, economisește timp și oferă acces la tratament, exact atunci când contează cel mai mult.

MedRadar a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru optimizarea accesului la medicamente disponibile în farmacii” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.