HAI România! Daniel Dinu, OMV Petrom „Investim 4 mlrd de euro în exploatarea resurselor din Marea Neagră”







OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a încheiat 2024 cu venituri consolidate din vânzări în valoare de 35,8 miliarde lei. OMV a bugetat pentru acest an cel mai mare volum de investiții din istoria companiei, de aproximativ 8,6 miliarde de lei, dedicate, în principal, proiectului Neptun Deep, precum și proiectelor cu emisii de carbon reduse și zero.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru cel mai mare proiect de investiții: Neptun Deep” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.