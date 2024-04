Monden Dani Mocanu, după ce a scăpat din arest. Autoritățile i-ar purta pică







În august 2022, Dani Mocanu și fratele său au fost implicați într-un scandal, într-o benzinărie din Pitești. Manelistul a spus că s-a dus să îl apere pe fratele său care se certase cu mai mulți băieți și că a fost arestat la domiciliu degeaba la domiciliu.

Dani Mocanu, despre scandalul de la benzinărie

Recent, manelistul a scăpat de arestul la domiciliu și a povestit ce s-a întâmplat în seara respectivă. „Realitate este una simplă. M-am dus în benzinăria respectivă să aplanez o ceartă pe care fratele meu mai mic o avea cu acești indivizi, care se consideră victime acum, si a izbucnit un scandal. Nu mai știam pe care să țin. Nici pe ală, nici pe ală, că toți au început să se bată. Se vede clar pe cameră că eu încercam să-i despart, dar asta este situația. Apoi, eu, fratele meu și întregul meu staff am plecat în Italia, am avut un concert ziua următoare. Când am auzit că Poliția ne-a căutat acasă, ne-am prezentat de bunăvoie. Am fost sunați și de cei de la Parchet și ne-am prezentat de bunăvoie”, explică manelistul.

A fost arestat la domiciliu

Manelistul a povestit că el a fost arestat la domiciliu și că fratele său, Nando, a stat 9 luni în închisoare. El a mai spus că a plâns pentru fratele său, care, în prezent, se află sub control judiciar cu limită teritorială.

„Am fost reținuți 24 de ore, după 24 de ore, eu am fost plasat sub arest la domiciliu, iar fratelui meu, din păcate, i-a fost prelungit mandatul de arestare. A stat închis 9 luni, apoi a fost și el plasat în arest la domiciliu. În momentul de față, fratele meu se află sub control judiciar cu limită teritorială. Nu este pentru prima dată când fratele meu este închis, a mai fost o mică greșeală în străinătate, n-a fost el de vină, dar în sfârșit. A fost greu cât a fost închis acum. Trebuie să fii bărbat și recunoști că ai suferit! Și bărbații suferă, și bărbații plâng! A fost greu, cred că oricine ar plânge pentru fratele lui atunci când se află într-o situație un pic mai dificilă”, recunoaște Dani Mocanu.

Dani Mocanu, acuzat de tentativă de omor

Cântărețul a mai spus că acuzația este una dură: tentativă de omor și că nu știe ce se va întâmpla în viitor. El a declarat că autoritățile nu-l suportă că este cunoscut, dar că încearcă să nu se certe cu ele și să facă mai rău.

„Acuzația este una dură: tentativă de omor. Poate te întrebi de ce râd când spun acuzația, însă, din punctul meu de vedere, este de râs! Sunt singurul inculpat care nici măcar nu am băgat degetul în ochi niciuneia dintre acele presupuse victime! Totuși, acuzația este de tentativă de omor. Explicația acestei acuzații este una simplă: sunt Dani Mocanu și Dani Mocanu trebuie să fie de vină în absolut tot ce se întâmplă, indiferent cât de mic sau de mare este incidentul. Să-ți spun cine vrea să ma scoată țap ispășitor ar însemna să deranjez și mai multă lume decât am deranjat până în momentul de față. Prefer să evit să spun. Cert este că nu prea sunt înghițit nici de autorități. Cam asta este situația, din păcate!”, a declarat manelistul pentru Cancan.