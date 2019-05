Viorica Dăncilă resetează jocurile în PSD. Ce se va întâmpla cu partidul după plecarea lui Dragnea

Viorica Dăncilă continuă să critice felul în care s-au desfăşurat lucrurile în PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea. Ea a anunțat și că îl va suna pe președintele Klaus Iohannis și îi va cere ”să lase deoparte campania electorală și jocul politic”, atunci când va primi noile nominalizări.





UPDATE: Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat marţi, după şedinţa Comitetului Executiv Naţion (CExN), că o va elibera din funcţia de la Guvern pe Anca Alexandrescu, consilier onorific pe probleme de comunicare în cadrul aparatului premierului, adăugând că nici la partid nu va mai lucra cu aceasta. „Cu Anca Alexandrescu exclus, după cum ştiţi este consilier onorific pe probleme de comunicare în cadrul aparatului primului ministru. Mâine (miercuri n.r.) o voi elibera din funcţie. Şi la partid la fel”, a spus Dăncilă, în conferinţa de presă de după şedinţa CExN. Ea a spus că nu a luat o decizie în ce îl priveşte pe Darius Vâlcov. „Nu am discutat încă despre acest subiect, vom avea şi acest subiect în discuţie”, a mai afirmat premierul Viorica Dăncilă.

„Propunerea de comisar european se face până la jumătatea lunii iunie. Vom stabili în Comitetul Executiv Naţional. Această propunere va trebuie să fie votată în CExN, eu nu vreau ca o decizie să o ia un om chiar dacă este preşedintele partidului, vreau ca aceste decizii să se ia în forurile statutare, să ni le asumăm toţi, fie că sunt decizii bune sau mai puţin bune. Cred că este un mod de abordare corect şi în cadrul unui partid aşa trebuie procedat", a spus Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei CExN a PSD.

Întrebată dacă Rovana Plumb mai are şanse să fie nominalizată pentru această funcţie, Dăncilă a răspuns: „Da, oricine are şanse”.

Premierul a menţionat că nu ţinteşte această funcţie pentru ea.

Viorica Dăncilă a spus că nu este de acord ca unii dintre cei care au fost aleşi pe lista PSD eurodeputaţi să se retragă pentru a face loc altora.

„Eu nu sunt de acord cu această opţiune. Sub nicio formă. Nu o să le cer să se retragă pentru că sunt oameni, au făcut campanie, au fost pe listă, partidul i-a votat pe lista respectivă, nu putem acum după ce s-au terminat alegerile, nu ar fi corect după ce s-au terminat alegerile să spunem că le retragem sprijinul. Nu am avea un mod constant de gândire şi de a susţine lucrurile”, a mai afirmat premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a precizat că data congresului va fi stabilită "în scurt timp" de Biroul Permanent Naţional (BPN), menţionând că timpul nu a mai permis discuţii despre congresul PSD în cadrul reuniunii de marţi a Comitetului Executiv.

„Ca să vorbim despre congres, timpul nu ne-a mai permis, dar în scurt timp, săptămâna viitoare, vom avea luni, la ora 10,00 şedinţă de Coaliţie, la ora 12,00 vom avea Birou Permanent Naţional - pentru că aşa cum am menţionat, vom face săptămânal BPN şi şedinţele de Coaliţie. Vom stabili în Biroul Permanent Naţional când vom face congresul. Am discutat despre acest lucru, cred că trebuie să avem în vedere două etape. O primă etapă, referitoare la statut - să vedem dacă toate lucrurile, toate prevederile din statut sunt agreate sau trebuie să mai facem modificări - şi pe urmă vom avea un congres în care vom alege conducerea partidului şi, bineînţeles, vom desemna candidatul pentru alegerile prezidenţiale”, a spus Dăncilă.

Premierul a arătat că la congres se are în vedere o analiză a rezultatelor de la alegerile europarlamentare.

Dăncilă a mai declarat că „Vreau să nu mai discutăm despre Justiţie. Nu am avut nicio discuţie astăzi legată de Justiţie (...) Nu am vrut să dau ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu am considerat că este corect şi nu am dat”, a spus Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei Comitetul Executiv Naţional, întrebată care va fi poziţia PSD faţă de codurile penale.

Întrebată dacă Liviu Dragnea i-a cerut să dea o astfel de ordonanţă de urgenţă, premierul a spus că a fost o opinie în cadrul PSD să se dea OUG pe anumite aspecte referitoare la Justiţie.

„Aceasta a fost o opinie în cadrul PSD, să dăm ordonanţă de urgentă pe anumite aspecte referitoare la Justiţie. Nu am văzut aceste articole, nu le-am dat pentru că am simţit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, o vulnerabilitate pentru ţară dacă Guvernul ar da aceste ordonanţe. Poate unele din aceste aspecte erau necesare, (...) am văzut că s-au făcut şi anumite abuzuri, am văzut că au fost încălcate drepturile unor oameni şi cred că pentru noi trebuie să conteze oamenii. Nu am spus că aceste ordonanţe nu ar fi fost corecte sau ar fi fost corecte, nu am judecat în această prismă, poate unele măsuri trebuie luate, poate în Parlament, eu m-am gândit că pentru mine e importantă ţara, că nu pot să pun în pericol România în a fi activat articolul 7. M-am gândit că imaginea de ţară este foarte importantă şi am lucrat foarte mult la imaginea ţării", a spus premierul.

Dăncilă a menţionat că în acest context trebuie purtată o discuţie deschisă cu liderii europeni.

În ceea ce privește remaniera guvernamentală, pemierul Dăncilă a declarat că „Nu am discutat acum despre remaniere. Obiectivul nostru acum a fost să avem pe cei care să ocupe portofoliile unde avem interimat pentru că, aşa cum ştiţi, săptămâna viitoare interimatul se termină şi Guvernul trebuie să funcţioneze. Mai avem încă o perioadă în care deţinem preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, după cum ştiţi, se fac negocieri la Bruxelles. Eu cred că trebuie să avem miniştri titulari, astfel încât să ne putem continua activitatea”, a spus Viorica Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul CExN.

Premierul a afirmat că îl va suna pe preşedintele Iohannis şi o să-i comunice noile propuneri de miniştri şi a reafirmat că observaţiile şefului statului cu privire la numirile unor membri ai Guvernului trebuie să aibă în vedere chestiuni de legalitate, nu de oportunitate, acesta fiind atributul şefului Guvernului.

