Premieră în istoria politică a României: Viorica Dăncilă se delimitează de ea însăși! România lui Cristoiu

Nu o odată am recunoscut că ziariști mai tineri, confrați întru suferința scrisului la gazetă, îmi pot stîrni invidia prin sesizarea unor realități care mi-au scăpat, fie pentru că nu le-am dat prea mare atenție, fie pentru că n-am fost prea ager față de ele. Un exemplu care-mi confirmă acest punct de vedere vine dinspre Evenimentul zilei. În numărul de miercuri, 12 iunie 2019, confratele Alecu Racoviceanu semnează articolul Breaking news: Dăncilă se leapădă de Dăncilă. Despre ce-i vorba?





Cu ceva timp înainte de luarea lui Liviu Dragnea cu duba, un fel de urcare în elicopter a lui Nicolae Ceaușescu în 22 decembrie 1989, premierul Viorica Dăncilă a purces la o operațiune ce se cheamă de rebrenduire. Scopul manevrei era simplu. Viorica Dăncilă a fost timp de un an și ceva premierul lui Liviu Dragnea și nu al PSD. Prin ea Liviu Dragnea, oprit de o lege absurdă,

pe care din motive inexplicabile pentru mine, n-a cutezat s-o abroge, să fie premier a fost, în fine, premierul de facto al țării, după cele două experimente eșuate numite Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Timp de un an și ceva Viorica Dăncilă, prin supunerea oarbă la indicațiile lui Liviu Dragnea, a fost responsabilă atît de realizările, cît și de eșecurile guvernării.

Ca președinte executiv al PSD împarte cu Liviu Dragnea atît succesele, cît și insuccesele partidului în plan electoral. În aceste condiții, minima corectitudine moral-politică o obliga pe Viorica Dăncilă să plece atît de la guvernare, cît și de la partid, o dată cu Liviu Dragnea. Până la urmă în Istorie vor intra amîndoi: Premierul și Liviu Dragnea. Cu bunele și cu defectele pe care tot Istoria le va stabili. Ce face însă Viorica Dăncilă? Nu demisionează, nici măcar nu și asumă ca fiind și ale ei tot ce a zis și a făcut timp de un an și ceva, ci, într-un gest de o incalificabilă mizerie moral-politică se delimitează de Liviu Dragnea și culmea! chiar de tot cea făcut și a zis ea ca premier al României. Pilotată în această rătăcire umană deCoaliția SRI- SIE, cea care pus la cale și lichidarea lui Liviu Dragnea prin intermediul Justiției așa zis independente, ea acceptă să fie subiectul unei Operațiuni numite Răsturnare de imagine înainte de condamnarea liderului PSD, moment despre care fusese asigurată că se va petrece. Imaginea pînă atunci cultivată de presa era cea de Proasta lui Dragnea.

Asta a însemnat, după cum o arată mărturiile print și video, o Viorica Dăncilă rupîndu-și gîtul în limba română de școală elementară și mai ales dovedind public o obediență stridentă față de Liviu Dragnea. Operațiunea de răsturnare de imagine a cuprins: O Viorica Dăncilă la început dizidentă și apoi rebelă față de Liviu Dragnea. O Viorica Dăncilă mult mai atentă pe unde calcă din punct de vedere gramatical. O Viorica Dăncilă care se debarasează de Anca Alexandrescu acuzată de a fi cea care-i punea în față texte dinadins agramate și pe care ea, Viorica Dăncilă, le citea așa cum erau, fie și pentru că i se spusese că textele erau trimise de Liviu Dragnea. Dacă ar fi fost să credem Operațiunii, Viorica Dăncilă n-a declarat la o conferință de presă: „Sînt o proastă și mă mîndresc cu asta”, din simplul motiv că Liviu Dragnea n-ajunsese cu perversiunea de a o obliga să citească un astfel de text.

După fuga Dictatorului, Viorica Dăncilă a fost și mai activă în operațiunea de rebrenduire. Trecerea în revistă a faptelor înscrise în această Operațiune ar cere proporțiile unui studiu academic. Enumerăm doar: Disocierea de lupta împotriva Statului paralel, pisicirea pe lîngă Înalții birocrați de la Bruxelles, înlăturarea celor considerați a fi oamenii lui Liviu Dragnea. Sporul de hărnicie în rebrenduire își are cauza în noul obiectiv al Vioricăi Dăncilă: Legitimarea președinției PSD printr-un Congres convocat în grabă și, evident, de ochii lumii, la care ea va fi aleasă drept președinte cu drepturi depline.

Din Operațiune fac parte și o serie de interviuri socotite a fi prilejuri de a explica întreaga ei prestație de pînă acum sub semnul imaginii de Proasta lui Dragnea. Două dintre aceste interviuri au fost luate în vizor de Alecu Racoviceanu. Cel dat lui Marius Tucă și cel dat în aceeași zi lui Ionuț Cristache. În amîndouă interviurile, moderatorii, oameni ageri, au rugat-o pe interlocutoare să dezlege una dintre cele mai mari enigme ale istoriei postdecembriste: Prestația ei timp de un an și ceva de Proasta lui Dragnea. Cum a explicat asta Viorica Dăncilă? Susținînd, în deplinătatea facultăților mintale că ea n-a fost ea: „Trebuia să merg pe o anumită linie care nu era confortabilă pentru mine și cu care nu mă puteam identifica”. Viorica Dăncilă are 56 de ani. Om în toată puterea cuvîntului. Cu familie, cu cont în bancă și cu un destin de politician. Bunică, aș spune, dacă n-aș ști că femeilor le place să le spui că sînt veșnic tinere. Cu toate acestea ea își explică prestația de Proasta lui Dragnea prin faptul că trebuia să urmeze o anume linie, care nu era confortabilă pentru ea. La emisiunea lui Ionuț Cristache a declarat că, după ce a scăpat de Liviu Dragnea, a început să fie ea: „Am început să fiu eu, am mers după anumite linii deja desenate, după anumite mesaje pe care trebuia să le scot în spațiul public”.

Gabriel Biris dezvaluie adevarata fata a ONG-urilor antitutun: minciuni, amenintari, calomnie

Pagina 1 din 2 12