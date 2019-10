„După atâtea zile de așteptare, vedem un singur lucru din partea președintelui. Că propunerea de premier este chiar unul dintre cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate cu care ne-au amenințat partidele de dreapta. În rest, același amatorism și același mare nimic de până acum. Niciun program de guvernare, nicio echipă guvernamentală, niciun plan și, aparent, nici măcar o majoritate.”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Nu ne vom prezenta la votul de învestitură a noului Guvern”, a adăugat președintele PSD.

„Îmi voi încheia mandatul de prim-ministru având convingerea că mă pot uita în ochii fiecărui român știind că nu am luat nicio decizie împotriva lor. Sper ca și viitorul guvern să își asume responsabilitatea de a nu lucra împotriva pensionarilor, a mamelor, a salariaților, tinerilor antreprenori, fermierilor, IMM-urilor, specialiștilor din IT. Vă asigur că voi sancționa aspru orice decizie luată împotriva oamenilor și mă voi opune cu toate forțele oricărui abuz și oricărei nedreptăți. Așa cum candidatul Iohannis și-a dorit „guvernul său”, tot așa să fie conștient că va deconta, împreună cu ei, orice măsură luată împotriva românilor!

Le urez succes în formarea și învestirea noului Executiv!”, a încheiat fostul premier.

Propunerea lui Iohannis

„După consultările cu partidele politice parlamentare și formațiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o și după prima rundă de consultări, că se conturează un guvern în jurul PNL-ului. Repet ce am spus atunci: PNL-ul a fost singurul partid care a venit la consultări și a spus direct că sunt dispuși, chiar dacă este foarte dificil, să își asume guvernarea în această perioadă de tranziție, fiindcă despre asta vorbim de o perioadă de tranziție.

Guvernul care va fi instalat în săptămânile următoare va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare. Și dacă veni vorba despre alegerile parlamentare, repet, personal cred că alegerile anticipate sunt o soluție foarte bună, dar nu acum cu Guvernul Dăncilă interimar. Fiecare zi în plus cu acest guvern eșuat este o zi pierdută pentru România, un risc pentru români.

Așadar, am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, președintele celui mai mare partid din opoziție, promotorul principal al moțiunii de cenzură. Așa este democratic corect, așa se va întâmpla”, a anunțat Klaus Iohannis.

Răspunsul PSD

La rândul său, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat că PNL nu va face cvorumul necesar în Parlament.

„Urmează ca premierul desemnat să vină cât mai repede pentru investitură. La Constituție scrie foarte clar că termenul este de 10 zile, după o discuție cu premierul desemnat vom face programările. Noi am avut la Camera Deputaților și un vot, este și o decizie discutată în Comitetul Executiv, PSD nu votează un guvern al actualei puteri”, a declarat Marcel Ciolacu.

