Despre cele 6 luni ale României la cârma Consiliului Europei:

„Realizările României erau cumva de așteptat. Am intrat în această președinție pregătiți. Am avut dosarele pregătite, am văzut cum evoluează lucrurile pe timpul președinției bulgare și austriece. Preluarea noastră a fost foarte lină și am putut intra în pâine, cum se spune. Am putut ca toate aceste realizări să le concentrăm în prima parte a mandatului nostru. Deci dacă alte guverne au avut nevoie de șase luni, noi am reușit să facem toate acestea în trei luni, pentru că România a preluat președinția într-un context special, cu alegeri europarlamentare, migrație, Brexit.

Cred că din toată perioada în care am deținut președinția rotativă a avut de câștigat România. Când se vorbește pozitiv în instituțiile europene despre România și despre români, ne bucură pe toți. Am arătat că România nu este așa cum au creionat-o alții. Am arătat că avem oameni capabili, care iubesc țara”.

Despre criticile lui Klaus Iohannis și Jean-Claude Junker premergătoare preluării președinției:

„A trebuit să dăm un răspuns și acestor provocări. Nu am înțeles aceste două declarații. Am discutat cu Președintele și am spus că în calitatea mea de fost europarlamentar cunosc foarte bine mecanismele și ce presupun acestea. Am discutat și cu domnul Juncker. Am fost prim-ministrul care a venit cel mai des la Bruxelles.

Multe lucruri care s-au spus despre România au condus la anumite percepții, dar ceea ce am făcut noi a demonstrat contrariul. Că suntem capabili să obținem succes. Succesul României este succesul întregii construcții europene. Pentru că ce am realizat noi se aplică tuturor țărilor. Eu cred că s-au grăbit cu aprecierile și mă bucur că i-am făcut să se răzgândească.

Noi am plecat cu optimism. Suntem pregătiți, tratăm cu seriozitate. Eu cred că această perioadă de șase luni a rămas ca o pagină frumoasă de istorie și în istoria României, dar și a Uniunii Europene”.

Despre colaborarea între europarlamentarii români:

„Îmi doresc ca europarlamentarii români, indiferent de grupul politic, să înțeleagă că ce-i important pentru țară trebuie să-i unească. Sper ca dezbinarea de acasă, ura pe care o vedem în societatea românească să nu se transpună aici. Trebuie să înțeleagă că nu trebuie transpus aici războiul intern. Lucrurile le putem rezolva acasă, iar aici trebuie să dăm dovadă de unitatea și să acționăm toți în interesul României.

Eu vreau să creăm un val mare de credibilitate în instituțiile europene. Eu cred că este necesar să avem o cooperare bună cu instituțiile europene. Trebuie să dăm dovadă de foarte multă demnitate, responsabilitate și, indiferent de funcția pe care o ocupăm, aici trebuie să ne susținem punctul de vedere, nu să venim cu ideile noastre și să plecăm cu alte idei. La Bruxelles, negocierea este principala armă politică. Eu zic că dacă știm să negociem, în majoritatea problemelor putem reuși”.

