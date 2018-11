DĂNCILĂ vorbește ÎNCĂ o DATĂ despre AMNISTIE și GRAȚIERE. Mesajul, CONTRAZIS în interiorul PSD

Premierul Viorica Dăncilă a repetat, vineri, că pe masa Guvernului nu există niciun proiect de amnistie și grațiere. Declarația vine la o zi după ce Premierul a fost contrazis chiar de către secretarul general al PSD.





„Repet, nu există niciun proiect de amnistie şi graţiere pe masa Guvernului. Vom avea sărbători liniştite. Nici nu mai este timp, se termină luna”, a spus Dăncilă, la recepţia oferită de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naţionale a României.

Cu o zi în urmă, premierul Dăncilă a negat existența unei discuții despre posibilitatea adoptării Ordonanței de Urgență privind amnistia și grațierea.

„Nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa primului ministru, nu am avut nicio discuţie în acest sens. De ce să discutăm despre ceva ce nu există? Am văzut că s-a discutat în spaţiul public, dar eu vă spun că pe masa primului ministru nu există aşa ceva şi nu am avut nicio discuţie cu niciun ministru despre aşa ceva”, declara, joi, Dăncilă.

Ulterior, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat că PSD va duce la capăt toate legile justiției.

„Legile pe care le facem nu sunt pentru Liviu Dragnea. Legile sunt pentru zeci de mii de români și zeci de mii de familii de români călcate în picioare de un sistem odios pe care el îl protejează în fiecare zi prin tot ce face. (...)

PSD și ALDE, coaliția de guvernare, va duce la capăt toate legile justiției, modificările Codului Penal. Tot ce am promis vom face și, într-un final, cu siguranță ne vom asuma și ordonanța de amnistie și grațiere, nu știu sub ce formă, formă de lege sau formă de ordonanță”, a declarat Ștefănescu, la Antena 3.

