De asemenea, Dăncilă a fost întrebată şi despre broşe şi alte obiecte de valoare care trebuiau trecute în declarația de avere.

„O să fac un inventar și o să vă spun. Nu am făcut încă acest inventar, dar credeți-mă, nu încalc legea. Aveți toată încrederea, dar vă rog frumos, așa pentru corectitudine și pentru o abordare imparțială, întrebați-l pe domnul Iohannis, câte meditații a făcut într-un an, ca să poată să-și ia cinci case. Cât valorează cele cinci case și de ce a pierdut-o pe șasea. Și atunci vă spun și eu câte ceasuri am, câte broșe. Totuși, mult mai puține decât cinci case sau șase case”, a spus Viorica Dăncilă

