Dan Petrescu, alarmat de starea CFR-ului

La revenirea pe banca formației din Gruia, „Bursucul" a obținut un succes pragmatic, scor 1-0 cu Astra Giurgiu, în etapa a 3-a a play-off-ului campionatului intern. Tehnicianul ardelenilor este îngrijorat de nivelul liderei, care este totodată și deținătoarea trofeului, și spune că „feroviarii" au regresat față de stagiunea precedent.





Dan Petrescu a trecut prin mari emoții odată cu revenirea la CFR Cluj. Antrenorul a obținut o victorie „scurtă”, 1-0, în confruntarea cu Astra Giurgiu, disputată în runda a 3-a a play-offului campionatului intern.

Lideri cu avantaj confortabil

Diferența a fost făcută de Mihai Bordeianu, în minutul (60). Echipa din Gruia este lidera întrecerii interne, cu 36 de puncte, la 7, respectiv 8 puncte distanță de CS „U” Craiova și FCSB. Oltenii și „roș-albaștrii” s-au întâlnit aseară (meci disputat după închiderea ediției) pe „Arena Națională.

„Dacă nu băteam, se întreba lumea de ce a venit ăsta”

Dan Petrescu a recunoscut că a fost măcinat de emoții. Și asta pentru că Alin Minteuan, predecesorul său, obținuse cinci victorii consecutive pe banca CFR-ului, înainte de-a fi demis. „Înainte de meciul ăsta a fost o presiune mai mare decât am simțit înainte de meciul cu Viitorul, când am luat titlul. Vin după o serie de cinci victorii, dacă nu băteam, se întreba lumea de ce a venit ăsta. Le-am spus jucătorilor, înainte de meci: eu m-am întors la CFR, dar nu joc eu azi. Voi câștigați jocul, voi sunteți actorii principali. Nu eu câștig meciul. Voi trebuie să câștigați cum ați câștigați în ultimul an și jumătate”, a spus Petrescu.

Fostul internațional român a atras atenția că CFR de astăzi este o echipă mai slabă decât cea care a câștigat campionatul în sezonul trecut.

„Echipa nu mai e la fel de puternică”

„Echipa nu mai e la fel de puternică precum anul trecut. Sunt și cei doi accidentați, Țucudean și Culio. Nici Hoban nu mai e în forma de anul trecut. Vrem să câștigăm și în Cupa României”, a conchis Dan Petrescu.

