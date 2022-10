Dan Negru, decizie fermă în ceea ce privește educația copiilor săi: Celebritatea nu are loc în familie

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatri de televiziune din România și are o familie frumoasă. El a fost însă discret în viața privată și spune că nu vrea să își expună copiii pe rețelele sociale.

„Nu suntem genul de familie care să postăm poze cu copiii sau să-i ducem la TV . Am refuzat să apărem în ziare și reviste. Pozele le ținem pentru noi. Am simțit noi că este mai bine așa. Poți să fii discret dacă vrei asta. Eu o consider asta ca o calitate. Nu ne-am construit relația pe celebritatea lui tati. Nu au fost în platourile mele de televiziune decât de vreo două ori.

Ne păstrăm o viață liniștită, departe de meseria lui tati, care e expusă și agresivă uneori. Câteodată vin la mine acasă diferiți colegi care apar des la TV, dar copiii mei n-au reacții de fani sau de bucurie. Celebritatea nu are loc în familie”, a spus Dan Negru.

Încrezător în viitor

Dan Negru a mai spus și că este încrezător cu privire la modul în care și-a educat copiii. „Cred însă bunătatea va face deosebirea în generația lor. Toți sunt deștepți, isteți, vorbesc limbi străine, dar puțini au învățat bunătatea în familie. Noi asta încercăm să le dăm copiilor: bunătate. Cu ea vor răzbi în viață. E tot ce îmi doresc de la ei.

Bunătatea e cea pe care ți-o amintești la un om. Nu perfomanțele, nu reușitele. Astea vor fi uitate toate. Dar ții mereu minte bunătatea sau răutatea unui om. Ții mereu minte cum te-a făcut el să te simți. Dacă vor fi oameni blânzi și buni, mi-am făcut treaba”, a mai spus prezentatorul.

Vor decide singuri

Dan Negru nu exclude nici posibilitatea ca, pe viitor, copiii săi să studieze în străinătate sau chiar să se mute departe de țară. „Soția mea mai cochetează în discuții cu posibilitatea asta, dar decizia va fi a lor. Eu nu cred că străinătatea îți poate aduce liniștea deplină, poate doar pe cea financiară, dar nu banii sunt întotdeauna răspunsul în viață. Asta îi învățăm pe copii. Dar hotărârea va fi a lor”, a mai spus Dan Nregu într-un interviu pentru Viva.