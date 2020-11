George Burcea este de la începutul acestui an în lumina reflectoarelor. Atunci s-a aflat că a plecat de acasă, atunci s-a aflat de despărţirea dintre el şi Andreea Bălan.

Au depus chiar şi actele de divorţ, nu mai e nicio cale de împăcare între ei: „Toată lumea spune că ne-am despărţit la patru luni de la nuntă, dar mulţi uită că noi am făcut o «,,nuntă» în America, în 2017. Relaţia noastră era fracturată mai demult, nu s-a stricat totul în patru luni. Noi mai aveam discuţii şi înainte şi îi spuneam Andreei că nu suntem în cel mai bun punct pentru încă o nuntă, dar ea şi-a dorit-o. La începutul anului, după vacanţă, am hotărât să ne despărţim şi să continuăm pe drumuri diferite, păstrând o legătură cât se poate de apropiată pentru fetiţe. Într-un cuplu este foarte important să respecţi jobul partenerului, visurile lui şi focul care-l mână spre punctul cel mai înalt. În momentul în care pentru unul dintre cei doi parteneri nu există şi visul celuilalt sau, mai mult, i-l calci în picioare de câte ori ai ocazia, se duce totul de râpă”.

Apoi, George a devenit concurent la „Ferma”, emisiunea de la Pro TV. Despre această emisiune, actorul spune: „Este primul reality-show la care am primit oferta să particip şi sunt foarte încântat de acest lucru. Faptul că producătorii au văzut în mine un om cu potenţial şi au avut încredere că pot fi un bun fermier mi-a dat mare încredere. ,,Talentul e încrederea în tine însuţi, în forţa ta”, cum spune actorul, un personaj din Azilul lui Gorki”, scrie OK! Magazine.

Pe de altă parte, Monica Odagiu este o actriţă tânără, cu un potenţial uriaş. Despre Monica se zvoneşte că ar fi presupusa iubită a lui Dan Bittman, liderul trupei Holograf.

Iată că cei doi, Monica şi George Burcea au apărut împreună! Neaşteptat sau nu? S-au şi sărutat!

Poveste este următoarea: Şi George şi Monica, actori fiind, au semnat un contract cu Pro TV, pentru a apărea în serialul „Lecţii de viaţă”.

George și Monica interpretează rolurile unor îndrăgostiţi, el este Damian, iar ea este Marga. Aceştia au apărut în episodul de joi şi sunt mari şanse să-i mai vedem împreună şi în viitor.

Monica Odagiu, primele declaraţii despre presupusa relaţie cu Dan Bittman

S-a zvonit că cei doi ar forma un cuplu de câţiva ani. Acum, artista a vorbit pentru prima dată despre relaţia cu Dan Bittman, în emisiunea Acces Direct. Întrebată de Mirela Vaida ce este adevăr şi ce nu despre tot ce s-a scris, ea a afirmat: „Cam nimic. La mine nici măcar vârsta. M-au făcut mai tânără. N-am ripostat… Am vrut să stăm departe de chestia asta. Mulţi oameni au spus: Băi, de ce nu ieşiţi să spuneţi că nu e adevărat? De ce nu comunicaţi? Am zis că nu e o idee bună. Şi pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare îşi face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuţii. Am zis că nu e o idee bună şi că nu e necesar şi vrem să stăm departe de ele”, a spus Monica Odagiu.

Foto: OK! Magazine