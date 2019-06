Prima reacţie a lui Dan Andronic după achitarea în dosarul Ferma Regală Băneasa: „A fost o făcătură a lui Coldea și Kovesi”

După ce a fost achitat joi în dosarul Ferma Regală Băneasa, care se judeca pe fond la Curtea de Apel Brașov, Dan Andronic a oferit primele reacţii.





În opinia directorului Evenimentului zilei, dosarul reprezintă „opera” fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi a fostului prim-adjunct al SRI, generalul (r) Florian Coldea.

„Păi nici nu știi să te mai bucuri după trei ani și jumătate. Viața intră în alt ritm. Dar trecând peste considerațiile filosofice trebuie spus un lucru: acest dosar a fost o făcătură a lui Coldea și Kovesi, care a avut ca scop obținerea unor denunțuri împotriva lui Băsescu și Tăriceanu cu ajutorul unor cozi de topor din Brașov.

Decizia nu cred că se mai poate schimba, e bazată pe probe din dosar. După trei ani și jumătate de cercetare judecătorească, 150 de martori audiați, decizii ale CCR (...) E foarte complicat să faci din alb negru, decizia de astăzi sunt convins ca are la baza doar modul în care judecătorul a analizat probele.", a declarat Dan Andronic la România TV.

Iată minuta şedintei de judecată în care a fost achitat Dan Andronic:

I. În temeiul art. 52 alin. 3 Cod procedură penală constată că au autoritate de lucru judecat în prezenta cauză penală următoarele hotărâri pronunţate de instanţele civile: - hotărârea nr. 132/06.02.1955 pronunţată în dosarul nr. 234/1954 al Secţiei I-a a Tribunalelor Judiciare de la Lisabona, Portugalia, recunoscută prin decizia irevocabilă nr. 954/14.02.2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 5696/2/2009 – exequatur, cu privire la calitatea inculpatului Al României Paul Philippe de moştenitor al fostului Rege Carol al II-lea. - sentinţa civilă nr. 1872/26.06.2003 pronunţată de Judecătoria Buftea (definitivă şi irevocabilă prin neapelare) şi Sentinţa civilă nr. 1496/16.05.2005 pronunţată de Judecătoria Buftea (rămasă irevocabilă prin respingerea apelului prin decizia civilă nr. 1075/A/12.05.2006 a Tribunalului Bucureşti şi respingerea recursului prin decizia civilă nr. 73/22.01.2007 a Curţii de Apel Bucureşti), cu privire la dreptul inculpatului Al României Paul Philippe de a solicita restituirea suprafeţei de teren de 46,78 ha. din Pădurea Snagov - sentinţa civilă nr. 2146/06.12.2013 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă (definitivă prin neapelare), cu privire la dreptul inculpatului Al României Paul Philippe de a solicita restituirea imobilului Ferma Regală Băneasa Respinge restul solicitărilor inculpatului Roşu Robert Mihăiţă şi ale inculpatei SC RECIPLIA SRL de constatare a autorităţii de lucru judecat a chestiunilor statuate prin celelalte hotărâri pronunţate de instanţele civile în legătură cu drepturile succesorale ale inculpatului Al României Paul Philippe.

II. Respinge cererile şi excepţiile privind constatarea nulităţii absolute a probelor administrate în prezenta cauză, formulate de către inculpaţii Tal Silberstein, Benyamin Steinmetz, Moshe Agavi, Mateescu Lucian Claudiu, Andronic Dan Cătălin şi Truică Remus.

III. În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de abuz în serviciu, reţinută în legătură cu retrocedarea suprafeţei de teren de 46,78 ha. din Pădurea Snagov, pentru inculpaţii: TRUICĂ REMUS, din complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapta descrisă în rechizitoriu la pct. 4 de la încadrarea în drept) ROŞU ROBERT MIHĂIŢĂ, din complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. (fapta descrisă în rechizitoriu la pct. 4 de la încadrarea în drept) AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, din complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapta descrisă la pct. 3 de la încadrarea în drept din rechizitoriu). PĂVĂLOIU NELA, din complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. MUŞAT APOSTOL, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. DIMA NICULAE, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. JECU NICOLAE, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. POPA CATERINA, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. OLTEANU GHEORGHE, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.

1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal DELCEA VALENTIN, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. CHIRIAC THEODOR, din abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal În temeiul art. 386 alin. 1 C.pr.pen. respinge cererea inculpatului Delcea Valentin de schimbare a încadrării juridice a faptei din infracţiunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 298 Cod penal. IV. 1. În temeiul art. 257 alin. 1 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRUICĂ REMUS, la o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. În temeiul art. 71 din Codul penal din 1968 aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal din 1968. În temeiul art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002 [art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, după republicarea legii], cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor (fapta descrisă în rechizitoriu la pct. 5 de la încadrarea în drept). În temeiul art. 71 din Codul penal din 1968 aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal din 1968. În temeiul art. 33 lit. a) din Codul penal din 1968 raportat la art. 34 lit. b) din Codul penal din 1968 contopeşte pedepsele de mai sus, aplicând inculpatului Truică Remus pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal din 1968.

În temeiul art. 88 alin. (1) din Codul penal din 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Truică Remus durata măsurilor preventive privative de libertate (reţinere şi arest la domiciliu), de la 09.12.2015 la 21.06.2016, inclusiv. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Truică Remus pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 (forma în vigoare la data faptelor), cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002 [art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, după republicarea legii], cu aplicarea art. 5 Cod penal (fapta descrisă în rechizitoriu la pct. 3 de la încadrarea în drept). În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1968 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1968 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 248/1 din Codul penal din 1968 şi 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal faţă de acelaşi inculpat pentru infracţiunea de dare de mită, prevăzută art. 255 alin. 1 din Codul penal din 1968 rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

2. În temeiul art. 6/1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 (forma în vigoare la data faptelor), cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul AL ROMÂNIEI PAUL PHILIPPE, la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de cumpărare de influenţă. În temeiul art. 86/1 şi art. 86/2 din Codul penal din 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului Al României Paul Philippe, pe un termen de încercare de 5 ani. În temeiul art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1968 aplică inculpatului Al României Paul Philippe pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1968 dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În temeiul art. 86/3 alin. 1 din Codul penal din 1968 dispune ca pe durata termenului de încercare condamnatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 raportat la art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968, potrivit cărora săvârşirea unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare atrage revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei. Constată că inculpatul a fost reţinut în data de 11.12.2015 şi arestat la domiciliu de la 12.12.2015 până la 21.06.2016, inclusiv.

În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Al României Paul Philippe pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002 [art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, după republicarea legii], cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1968 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1968 rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 248/1 din Codul penal din 1968 şi 5 Cod penal. 3. În temeiul art. 257 alin. 1 din Codul penal din 1968 raportat la art. 71/1 alin. 2 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. RECIPLIA S.R.L., la o pedeapsă de 200000 de lei amendă penală, pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. În baza art. 495 alin. 6 Cod procedură penală, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpata S.C. RECIPLIA S.R.L. pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002 [art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, după republicarea legii], cu aplicarea art. 5 Cod penal. 4.

În temeiul art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002 condamnă pe inculpata PĂVĂLOIU NELA, la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatei Păvăloiu Nela, pe un termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata condamnată va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a) Cod penal impune inculpatei condamnate obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata condamnată Păvăloiu Nela va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, stabilind că instituţiile din comunitate în care aceasta poate presta muncă sunt Direc?ia Generală de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului, Sector 4, Bucure?ti ?i Funda?ia pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare Bucure?ti. În baza art. 404 al 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpata Păvăloiu Nela pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 5. În temeiul art. 31 alin. 2 din Codul penal din 1968 rap. la art. 23 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002 [art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, după republicarea legii], cu aplicarea art.

5 Cod penal, condamnă pe inculpatul CHIRIAC THEODOR, la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de participaţie improprie la spălarea banilor. În temeiul art. 86/1 şi art. 86/2 din Codul penal din 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului CHIRIAC THEODOR, pe un termen de încercare de 5 ani. În temeiul art. 71 alin. 1 din Codul penal din 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1968 dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În temeiul art. 86/3 alin. 1 din Codul penal din 1968 dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul condamnat să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: e) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti f) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 raportat la art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968, potrivit cărora săvârşirea unei noi infracţiuni în termenul de încercare sau neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare atrage revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei. Constată că inculpatul a fost reţinut în data de 02.03.2016 şi arestat la domiciliu de la 03.03.2016 până la 14.03.2016, inclusiv. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Chiriac Theodor pentru infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 6. În temeiul art. 396 alin.

(5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul ROȘU ROBERT MIHĂIŢĂ, pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe acelaşi inculpat pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 7.

