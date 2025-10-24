Actualitate Dan Andronic, față în față cu Radu Coșarcă. Despre decăderea televiziunii și puterea comunicării







Astăzi, ora 12.00, pe canalul "Hai România", jurnalistul Dan Andronic realizează un nou episod special de podcast, din ciclul "Evenimentul Istoric", avându-l ca invitat pe Radu Coșarcă. Este una dintre figurile marcante ale televiziunii românești din anii 2000 și actual profesionist în comunicare corporativă. Discuția promite să atingă teme esențiale pentru spațiul public actual: transformarea presei românești după 1990, rolul jurnaliștilor în formarea opiniei publice și modul în care comunicarea strategică a devenit o unealtă de putere, atât în mediul politic, cât și în cel economic.

Radu Coșarcă, fost prezentator de știri la TVR și Antena 1, fost membru CNA, și-a construit ulterior o carieră solidă în comunicarea de corporație, coordonând ani la rând relațiile publice și imaginea unor mari companii din domeniul energetic și industrial. Cu o experiență de peste trei decenii în presă și comunicare, Radu Coșarcă vine în podcastul lui Dan Andronic cu o perspectivă echilibrată între jurnalismul clasic și noile mecanisme de influență mediatică.

„Vom discuta despre cum se construiesc mesajele care mișcă masele, despre diferența dintre informare și manipulare și despre ce înseamnă, azi, să rămâi credibil într-o lume dominată de zgomot mediatic”, a declarat Dan Andronic înaintea înregistrării. Podcastul va fi disponibil în această seară pe platformele YouTube, experiența celor doi jurnaliști sugerează o discuție deschisă, cu accente biografice și reflecții asupra evoluției media românești din ultimele trei decenii.

Episodul face parte din seria interviurilor lui Dan Andronic cu personalități din media, politică și business, menite să ofere publicului o perspectivă nefiltrată asupra culiselor puterii și comunicării în România contemporană.