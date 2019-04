Damian Drăghici şi anunţul momentului în muzica românească: „De anul trecut, de la Cerbul de Aur…”

Muzicianul Damian Drăghici propune o iniţiativă inedită pentru ultimul său proiect muzical. Artistul cere ajutorul publicului pentru ideea care i-a venit după participarea la Cerbul de Aur.





Redăm mesajul lui Damian Drăghici.

„O zi superba va doresc tuturor!

De anul trecut de la participarea mea la Cerbul de Aur, am inceput sa gandesc, sa proiectez si sa-mi imaginez un nou proiect muzical impreuna cu maestrul Nicolae Botgros, o reintoarcere a mea la ceea ce am invatat de cand eram mic, ceea ce stiu sa fac cel mai bine si ceea ce ma reprezinta pe mine 100% sa cant la nai, folclor.

Am sa va spun exact adevarul din suflet!

Dumnezeu mi-a dat un talent, acela de a canta la nai, si asa cum se spune talantul trebuie inmultit!

Vreau sa fac un album cu muzica de folclor pentru a face oameni fericiti si pentru a darui ceea ce eu am tinut doar pentru mine ani de zile asa ca, am rugamintea sa postati aici o lista cu melodii, cantece, piese din muzica de folclor care va plac si care va fac sa fericiti, va fac sa uitati de toate greutatile si va alina sufletele.

Playlistul albumului va fi al vostru, de aceea, m-am gandit ca ar fi frumos sa alegeti chiar voi piesele.

Astept propunerile voastre in comentarii si voi alege cele mai dorite piese.

Cu tot sufletul meu, voi incerca sa le interpretez cel mai bine, ca sa va pot transmite esenta pura a cantecelor romanesti adevarate. Asa vreau sa ajung la inimile voastre. Cu adevar, iubire si autenticitate.

M-am intors la nai.

M-am intors acasa!

Multumesc tuturor celor care m-au sustinut de-a lungul anilor. In sfarsit, imi deschid sufletul!

(Nu uitati sa-mi scrieti in comentarii melodiile pe care le indragiti cel mai tare)”, transmis Drăghici pe Facebook.

