Problema propunerilor făcute de România pentru postul de comisar european a încins puțin spiritele în București. După cum am mai scris Guvernul vrea să o promoveze pe Rovana Plumb, europarlamentar PSD, iar Opoziția, reprezentată de Dacian Cioloș, liderul grupului înființat de președintele francez Macron, face tot posibilul să nu se întâmple asta.

Președintele ales al Comisiei Europen, Ursula von der Leyden nu a luat o decizie, așa că românii se războiesc în declarații.

Viorica Dăncilă a spus ieri: „Eu nu am văzut nimic oficial (privind respingerea propunerilor de comisar – n.r.). Am văzut dorinţa unora de a avea comisarii respinşi, pentru că avantajele politice sunt mai importante decât imaginea României. Am fost europarlamentar şi, indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar domnul Cioloş, când a venit comisar pe agricultură – eram membru al Comisiei pentru agricultură din PE – am susţinut candidatura domniei sale pentru că era reprezentantul României. Aş vrea să văd aceeaşi abordare şi aceeaşi responsabilitate din partea tuturor”, a afirmat Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Argeş.

Replica lui Dacian Cioloș nu a întârziat: „Viorica Dăncilă nu înțelege, deși a stat nu știu câți ani în Parlamentul European, că funcția de comisar european nu trebuie să fie rodul unor trocuri între politicienii din România. Persoana trimisă acolo trebuie să fie competentă, să nu planeze asupra ei suspiciuni de corupție, să aibă o gândire proeuropeană, să fie de folos României și Uniunii Europene, nu doamnei Dăncilă pe persoană fizică, a scris acesta pe Facebook.

Un argument extrem de corect, care însă venind din partea lui Dacian Cioloș sună ciudat. Ba chiar politicianist. Așa cum am mai scris acesta a devenit comisar european în 2009 ca urmare a unei susțineri pe care a primit-o din partea a doi politicieni români, Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu, la acel moment președintele și premierul României și unul străin, președintele Franței Nicolas Sarkozy. O înțelegere netransparentă l-a propulsat pe românul Cioloș într-o poziție alocată tradițional Franței. Un soi de troc, am putea spune.

Mai mult, Dacian Cioloș a uitat de aceste principii atunci când a încercat să rămână comisar european. Și acest lucru l-am mai scris, iar Traian Băsescu l-a confirmat:

”Eu l-am susținut când s-a făcut actuala Comisie Europeană. Eu l-am susţinut, eram preşedinte când s-a făcut actuala Comisie Europeană cu Jean-Claude Juncker, pentru încă un mandat. La Comisia Europeană se poate încă un mandat, dar pe alt portofoliu, nu pe cel pe care l-ai avut anterior.

Aproape mă înţelesesem cu Juncker. Am vorbit cu el și știți ce mi-a spus? Jean-Claude Juncker, fiind un PPE-ist înrăit, îmi zice: ”Păi, Cioloş a venit la mine să-mi spună că el trece la socialişti, dacă i se dă un mandat din partea socialiștilor!”. Ăsta-i Cioloş acum, ăsta e caracterul omului onest”, a spus Traian Băsescu la TVR, în februarie 2019.

Cu alte cuvinte, în politică principiile sunt bune atunci când le folosim împotriva altora. Sau cum ar spune colegul său de alianță, Andrei Caramitru, când vrem să o ”ardem” politicianist…

Te-ar putea interesa și: