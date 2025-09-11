Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni

Nu am scris despre subiecte din lumea politicii, pentru că nu m-a atras niciodată desluşirea jocurilor politicianiste, iar politicenii m-au interesat în măsura în care comiteau infracţiuni sau abuzuri. Şi acum voi rămâne fidel acestei atitudini. Nu voi vorbi despre politică. Ci despre lichelism. Care, desigur, există în toate domeniile de activitate.

Doar că lichelismul din politică, parvenirea pe seama apartenenţei la un partid, ne afectează pe toţi. Ne schimbă viaţa în rău. Ceea ce se întâmplă acum. Semnalul agitaţiei lichelelor pentru a se vopsi în oameni buni l-a dat deschiderea anului şcolar. A fost prima confruntare serioasă a politicienilor din fruntea bucatelor, cu un protest serios.

Aşa şi-au dat seama că situaţia este mult mai gravă, din punct de vedere al tensiunilor sociale, decât şi-au închipuit. Că România este altceva decât bula lor în care îşi dau la gioale unul altuia, încercând să acapareze funcţii şi avantaje, fără să le pese de românii de rând. De rând, pentru ei, care se cred dumnezei pe pământ.