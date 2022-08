Dacă China invadează Taiwanul, economia sa va fi blocată, avertizează PDG al TSMC, lider mondial al semiconductoarelor

Sunt semiconductoarele adevăratul călcai al lui Ahile al Chinei? Pentru a face să funcţioneze giganticul aparat de producţie, „uzina lumii” nu produce pe teritoriul ei decât a şasea parte din componentele electronice de care are nevoie şi este extrem de dependentă pentru aprovizionare de gigantul taiwanez TSMC, lider mondial al semiconductoarelor, scrie Jérôme Cristiani în La Tribune.

Pentru a aminti ordinul de mărime, Statele Unite şi Europa furnizează fiecare doar 10% din producţia mondială şi restul de 80% este fabricat în Asia, de companii precum Samsung, în Coreea de Sud, sau Smic, în China. Dar oricât de mari ar fi, toate rămân în umbra gigantului taiwanez al semiconductoarelor, care furnizează numai el 52% din producţia mondială (care echipează atât telefoane, automobile, cât şi rachete) şi chiar 61% dacă luăm în calcul cipurile în 16 nanometri, cele mai avansate în lume…

Potrivit anumitor analişti, să pui mâna pe această bijuterie industrială ar fi un motiv în plus pentru Beijing să declanşeze invadarea acestui teritoriu pe care îl consideră al său de la începutul anilor 1950. Publicaţia britanică online „The Register” cita pe 7 iunie un economist chinez care consideră necesară confiscarea Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pentru a asigura independenţa industrială a Chinei. Or, Taiwanul este protejatul Statelor Unite care deţin deci o foarte importantă pârghie pentru a bloca aparatul industrial al Chinei dacă războiul comercial declanşat de Trump şi continuat de Biden s-ar învenina cu adevărat.

„Nimeni nu poate controla TSMC prin forţă”, afirmă PDG-ul acestuia

Marţi seara, după mai multe zile de zvonuri, s-a încheiat suspansul, Nancy Pelosi a aterizat în Taiwan. Ca la poker, Biden îşi arată cărţile şi provoacă China să-şi pună în practică ameninţările pe care le agită de la apariţia zvonurilor privind o vizită în Taiwan a preşedintei Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite şi numărul trei al administraţiei Biden. Ipoteza a declanşat un val de reacţii ale autorităţilor chineze foarte vindicative contra Statelor Unite şi ameninţătoare faţă de Taiwan, Beijingul afirmând că o oprire, chiar scurtă, a preşedintei Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi în Taiwan, ar fi considerată o provocare de de către China.

O dată cu venirea efectivă a lui Nancy Pelosi în Taiwan, riscul punerii în practică a acestor ameninţări de către China, mai ales invadând insula, este deci la punctul maxim.

În acest context de tensiuni extreme care vor fi exacerbate de sosirea lui Nancy Pelosi pe insulă, PDG al companiei taiwaneze TSMC, furnizorul celor mai mari întreprinderi de tehnologie ale lumii (Apple, Qualcomm…) a vorbit. Într-un interviu în două părţi acordat CNN şi difuzat luni, 1 august, pe canalul TV american, PDG al liderului mondial de semiconductoare, Mark Liu, care este cunoscut că vorbeşte puţin, a avertizat că o invadare a Taiwanului de către China ar face instalaţiile industriale ale TSMC „inoperante”.

„Nimeni nu poate controla TSMC prin forţă”, a declarat şeful gigantului taiwanez, Mark Liu, într-un interviu pentru CNN, difuzat luni. „În caz de folosire a forţei militare sau de invazie”, instalaţiile TSMC vor deveni „inoperante”, a adăugat el.

TSMC, o armă de descurajare masivă, dar evazivă în esență

Interesul geostrategic al TSMC a fost studiat în mod deosebit de doi profesori de la Şcoala de război americană (US Army War College), care în noiembrie 2021, imaginaseră arma de apărare pentru a convinge China să renunţe să invadeze Taiwanul: pur şi simplu să distrugă compania de semiconductoare (*).

Declaraţia lui Mark Liu ţine de asemenea de principiul că Taiwanul deţine o armă de descurajare masivă, dar insista până la urmă pe argumentul inutilităţii demersului. Raţionamentul lui urmăreşte să demonstreze că a pune mâna pe TSMC echivalează cu a pune mâna o o cochilie goală, deoarece compania nu funcţionează decât pentru că este conectată la lumea întreagă – pentru aproape tot: de la materii prime până la software trecând prin instrumentalizare. TSMC nu este deci o întreprindere autonomă, care funcţionează în circuit închis: să vrei s-o deţii este o himeră.

„Aceste instalaţii sunt atât de sofisticate. Ele depind de o conexiune în timp real cu lumea exterioară, cu Europa, Japonia, Statele Unite”, a explicat liderul.

Şi a adăugat:

„De la materiale la produse chimice şi la piese de schimb, trecând prin softuri”, „eforturile tuturor” vor permite ca operaţiunile să funcţioneze.

De fapt, compania taiwaneză are numeroase programe în parteneriat cu industrii străine, cum ar fi cea sud-coreeană Samsung pentru a resorbi rapid penuria mondială.

Mark Liu a mai prezis un viitor sumbru Chinei dacă ar pierde aprovizionarea cu componentele cele mai avansate, însoţit de mari bulversări economice.

Şi va trebui ca Beijingul să se gândească de două ori înainte de a se angaja pe calea unei invazii.

China ameninţă: „Statele Unite vor trebui să plătească preţul”

Marţi, 2 august, China a adresat Statelor Unite o nouă salvă de ameninţări, avertizându-le că vor purta toată „răspunderea” unei vizite în Taiwan a preşedintei Camerei Reprezentanţilor americane, Nancy Pelosi, în cadrul turneului ei asiatic şi că vor trebui „să plătească preţul acestei vizite”.

„Statele Unite vor deţine cu siguranţă răspunderea (consecinţelor) şi vor trebui să plătească preţul atentatului lor la suveranitatea şi securitatea Chinei”, a arătat în faţa presei o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei chineze, Hua Chunying.

Tensiune maximă în strâmtoare

Dacă vreodată China ar decide în ciuda tuturor lucrurilor să invadeze Taiwanul, cei doi profesori de la Şcoala de război americană deja menţionaţi subliniază un obstacol important: timpul de reacţie al Statelor Unite sau chiar al Japoniei. Ei citează un analist chinez cu relaţii în marina armatei chineze, APL, în opinia căruia obiectivul APL al unei invazii reuşite este de 14 ore, comparativ cu un timp de reacţie al Statelor Unite şi Japoniei de 24 de ore ca să reacţioneze…

Mesaj recepţionat de armata americană care face acum manevre militare în apropierea eventualului teatru de operaţiuni.

China nu rămâne datoare şi a organizat duminică un exerciţiu militar „cu muniţie reală” în strâmtoarea Taiwan – foarte aproape totuşi de coastele chineze. Alte manevre sunt în desfăşurare în alte zone maritime ale ţării.

Şi săptămâna trecută, armata taiwaneză a efectuat cele mai importante manevre militare anuale.

Ultima bravadă a media chineze, relatată de AFP: chiar înaintea aterizării efective a lui Nancy Pelosi, când avionul militar care o transporta se apropia de Taipei marţi seara, televiziunea publică chineză CGTN a anunţat că avioane de vânătoare chineze Su-35 „traversau strâmtoarea Taiwan”. Fără altă precizare…

(*) Jared M. McKinney & Peter Harris, „Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan,” („Satrus cuibul: cum să descurajezi China să invadeze Taiwanul”) in Parameters 51, no. 4 (2021): 23-36, doi:10.55540/0031-1723.3089.

