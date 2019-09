Edi Iordănescu a anunțat că va cere rezilierea contractului cu Gaz Metan Mediaș, în condiții amiabile,în pauza de la jocurile echipei naționale, anunta .digisport.ro. Tehnicianul a luat această decizie după eliminarea din șaisprezecimile Cupei României

,,Nu pot rezilia unilateral pentru că ar însemna să plătesc daune şi sper că vom găsi o formă amiabilă. De când echipa a ajuns pe primul loc în Liga 1 şi până când s-a întrerupt campionatul pentru meciurile României cu Spania şi Malta, am solicitat anumite lucruri cu care conducerea nu a fost de acord.

,,Îmi pare foarte rău pentru tot ce se întâmplă şi îmi asum eu întreaga responsabilitate. Doresc că zilele următoare să am o discuţie cu conducerea şi să îi anunţ că doresc încetarea de comun acord a colaborării la pauză competiţională pentru echipa naţională. Nu pot lăsă echipa acum pentru că nu ar fi corect, dar până la întreruperea campionatului se poate pregăti o soluţie. Din păcate între mine şi conducere nu mai este comunicare de mai bine de 3 săptămâni, sau cel puţin nu aşa cum trebuie”, a spus Edi Iordănescu.

Antrenorul mai spune că nu poate rezilia contractul unilateral pentru că ar însemna să plăteasca daune şi speră că va găsi o formă amiabilă. ,,De când echipa a ajuns pe primul loc în Liga 1 şi până când s-a întrerupt campionatul pentru meciurile României cu Spania şi Malta, am solicitat anumite lucruri cu care conducerea nu a fost de acord. Nu vreau să acuz, poate sunt eu vinovat că nu m-am făcut înţeles suficient sau nu am plecat de atunci, nu vreau să reproşez, dar am spus încă din acel moment că suntem descoperiţi şi că nu putem duce o luptă pentru play-off şi cupa României în situaţia în care suntem noi cu lotul.

După primele 10 etape disputate în Liga 1, Gaz Metan este pe locul patru, cu 18 puncte

