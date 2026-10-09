Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs vineri în apropierea coastei sudice a statului Panama, la o adâncime de 10 kilometri. Sistemul american de avertizare în caz de tsunami a semnalat posibile amenințări pentru o mare parte a coastei pacifice a Americii Centrale, precum și pentru Columbia și Ecuador, potrivit Reuters.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a revizuit magnitudinea seismului la 7,6, după ce estimarea inițială fusese de 8.

Nu au fost raportate imediat pagube în Panama. Imaginile difuzate de televiziuni au arătat oameni care evacuau clădirile după producerea cutremurului.

Seismul a fost resimțit în Ciudad de Panamá, capitala statului Panama, dar și în capitala țării vecine Costa Rica, potrivit unui martor citat de Reuters.

Sistemul american de avertizare în caz de tsunami a semnalat posibile amenințări de-a lungul unei porțiuni importante a coastei pacifice a Americii Centrale, precum și în zone de coastă din Columbia și Ecuador.