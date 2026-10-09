Politica

Cutremur de 7,6 în Panama. A fost emisă o alertă de tsunami pentru mai multe țări

Cutremur de 7,6 în Panama. A fost emisă o alertă de tsunami pentru mai multe țăriSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs vineri în apropierea coastei sudice a statului Panama, la o adâncime de 10 kilometri. Sistemul american de avertizare în caz de tsunami a semnalat posibile amenințări pentru o mare parte a coastei pacifice a Americii Centrale, precum și pentru Columbia și Ecuador, potrivit Reuters.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a revizuit magnitudinea seismului la 7,6, după ce estimarea inițială fusese de 8.

Cutremur puternic în Panama. Oamenii au evacuat clădirile

Nu au fost raportate imediat pagube în Panama. Imaginile difuzate de televiziuni au arătat oameni care evacuau clădirile după producerea cutremurului.

Seismul a fost resimțit în Ciudad de Panamá, capitala statului Panama, dar și în capitala țării vecine Costa Rica, potrivit unui martor citat de Reuters.

Micul semn de circulație cu o istorie neagră în spate
Micul semn de circulație cu o istorie neagră în spate
Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta

Alertă de tsunami pentru America Centrală, Columbia și Ecuador

Sistemul american de avertizare în caz de tsunami a semnalat posibile amenințări de-a lungul unei porțiuni importante a coastei pacifice a Americii Centrale, precum și în zone de coastă din Columbia și Ecuador.

Stiri calde

23:04 - Peste 800 de jucători și oficiali, victime ale abuzurilor online la Cupa Mondială 2026. FIFA a sesizat autoritățile

22:54 - România, învinsă de Norvegia în barajul pentru Cupa Mondială de fotbal feminin. Returul se joacă la Oslo

22:45 - Aglomerație la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 160 de persoane au avut nevoie de ajutor medical

22:35 - Luca Niculescu a dezvăluit ce i-a spus Nicușor Dan înainte de desemnarea pentru funcția de premier

22:26 - Victor Ponta cere explicații politice după vânzarea Șantierului Mangalia. „O țeapă pentru România”

22:21 - Anda Adam ar avea datorii foarte mari la ANAF. Soțul artistei, implicat într-un nou proces

HAI România!

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Rusia și Republica Moldova, o dispută cu rădăcini istorice, ajunsă la nivel politic. Constantin Corneanu explică interesele Moscovei în regiune

Rusia și Republica Moldova, o dispută cu rădăcini istorice, ajunsă la nivel politic. Constantin Corneanu explică inte...

România și Rusia: O dușmănie istorică sau o eroare de abordare?

România și Rusia: O dușmănie istorică sau o eroare de abordare?

Proiecte speciale