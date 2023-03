Curtea de Apel Oradea i-a achitat pe fostul vicepreședinte al CJ Bihor Alexandru Kiss și pe omul de afaceri Beneamin Rus

Au fost 9 ani de procese, iar decizia vine în ziua în care judecătorul care a dispus excluderea a zeci de interceptari realizate de către Serviciul Roman de Informatii din dosarul în care Directia Națională Anticorupție i-a trimis in judecata pe Alexandru Kiss si pe omul de afaceri Beneamin Rus, Veronica Ioniță s-a pensionat.

Cei doi erau judecați pentru presupuse fapte de abuz în serviciu și spalare de bani.

Concret, Alexandru Kiss și fostul patron al mall-ului Lotus Center Oradea, decedat între timp, ar fi luat mită de 4 milioane euro de la patronul firmei Selina Beniamin Rus pentru mai multe contracte publice ce aveau ca obiect reparații și deszăpeziri de drumuri, vânzarea terenurilor fostelor unități de grăniceri din Calea Aradului sub prețul pieței și aprovizionarea cu cărbune a CET-ului orădean.

O decizie similară a dat în trecut și Tribunalul Bihor.

Printre cei care ar fi oferit mită se aflau și ungurii de la Keviep, firmă patronată de Miklossy Ferenc, fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Debrețin, și de fiul său, Miklossy Ferenc jr. Intermediarii șpăgii ar fi fost Bojtor Vilmos și Gheorghe Roatiș.

Alexandru Kiss a fost filat și interceptat continuu timp de un an si trei luni, in perioada martie 2005 – iunie 2006, interval la care se adaugă alte două luni in anul 2009 (octombrie-decembrie). Hotărârea judecatoarei Ioniță viza excluderea efectivă, fizică, a interceptarilor din dosar, nu numai neluarea lor în calcul în cursul judecății. Aceasta procedură a fost impusă de către Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 22/2018.

Acum, Curtea de Apel Oradea „în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondate apelurile declarate de Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Oradea şi inculpaţii Kiss Alexandru Iosif Francisc, Rus Beneamin şi Bojtor Vilmos Laszlo, împotriva sentinţei penale nr. 52/20.04.2022 pronunţată de Tribunalul Bihor. Menține în totalitate dispozițiile sentinței apelate”.

Tribunalul Bihor a dispus anul trecut confiscarea de la Alexandru Kiss a sumei 1, 1 milioane euro, iar intermediarul Bojtor a fost obligat să plătească peste 900.000 euro reprezentând banii obţinuţi în urma traficului de influenţă.