Curs valutar, 3 mai! Anunţul care tocmai a venit de la BNR. Ce se întâmplă cu euro și dolarul

Banca Națională a României (BNR) a emis noul curs valutar pentru marți, 3 mai. Conform datelor prezentate, euro s-a depreciat în raport cu ultima actualizare, însumând 4.9469 lei față de 4,9480 lei. Iată cotațiile monedelor internaționale de la ultima raportare a instituției BNR, pentru azi, 3 mai 2022!

Curs valutar, 3 mai. Ce se întâmplă cu leul?

Indicele ROBOR a urcat de la 5,01% la 5,07%

În ceea ce privește indicele ROBOR la trei luni, potrivit informațiilor furnizate de BNR, acesta a atins un nivel de 5,07% pe an, de la 5,01%, cât a fost luni, 2 mai. Un nivel mai mare decât acesta a mai fost înregistrat pe data de 2 aprilie 2013, când indicele ROBOR la trei luni a atins 5,17% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 5,21% pe an, de la 5,13% luni, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,27% pe an, de la 5,19% pe an anterior.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât recent majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, a mai anunțat Banca Națională în comunicatul de presă emis.