CUPA ROMÂNIEI. FC Viitorul dă lovitura pe terenul Craiovei. Echipa lui Gică Hagi este favorită la calificarea în finală

CS „U” Craiova a fost învinsă de FC Viitorul, pe propriul teren, scor 1-2, într-o confruntare din prima manșă a semifinalelor Cupei României. Oltenii au condus la pauză cu 1-0, după ce Nicușor Bancu a deschis scorul în minutul 5, dar elevi lui Gică Hagi au revenit în partea a doua. Mai întâi, situația de pe tabelă a fost egalată de Lyes Houri (77), pentru ca Rivaldinho să puncteze decisiv în minutul 89. Meciul retur se va disputa la Ovidiu, la data de 23 aprilie. Miercuri seară, în prima semifinală, Astra Giurgiu s-a impus pe terenul celor de la CFR Cluj, cu scorul de 3-1. Fanii gazdelor i-au cerut demisia antrenorului italian Devis Mangia, după acest eșec, care vine la patru zile după înfrângerea suferită în campionat, scor 2-3 cu FCSB.

„Am intrat temători în teren. Așa e când joci la Craiova, cu un public atât de numeros. Eu le-am zis și la vestiar că trebuie să fie concentrați doar aici, doar la meciul ăsta și să facă totul pentru a câștiga. Cînd am ieșit la joc, am câștigat duelurile, am reușit să și marcăm. Am reușit să îi forțăm să joace cu mingi lungi, am controlat la mijloc.Vrem să jucăm fotbal, să construim. Șansa mea e una singură. Am conducători, dar nu mă dau afară. Au răbdare să construim, să folosim tineri. Lucrurile merg bine”, a spus Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, la Telekom Sport.

