Italia a câștigat Cupa Davis după o pauză de 47de ani

În cazul în care ambele meciuri se terminau la egalitate, Cupa Davis urma să revină învingătorilor meciului între perechi. Matthew Ebden și Max Purcell sub steagul Australiei jucau împotriva perechii formată din italienii Sinner și Simone Bolelli.

Este pentru a doua oară în istorie când Italia a câștigat Cupa Davis. Trofeul a fost câștigat de italieni pentru prima oară în 1976. Ultima oară când italienii au ajuns în finală a fost în anul 1998. De partea cealaltă, Australia a câștigat Cupa Davis de 28 de ori, ultima cupă fiind câștigată în 2003. În 2022, australienii au fost la un pas să câștige Cupa pentru a 29-a oară însă s-au împotmolit în fața canadienilor.

Cupa Davis este cea mai mare competiție internațională din tenis masculin. Se desfășoară de peste 100 de ani, prima ediție a avut loc în 1900, iar recordul de victorii le revine Statelor Unite (32).

Janik Sinner și-a învins adversarul, locul 12 ATP Alex De Minaur cu 6-3 respectiv 6-0. Meciul a durat 82 de minute. Așadar, Italia câștigă din nou Cupa Davis după o pauză de 47 de ani.

Matteo Arnaldi, în vârstă de doar 22 de ani, locul 44 mondial a câștigat prima partidă din finala disputată între Italia și Australia. Italianului a salvat opt mingi de break în setul trei, impunându-se în fața oponentului cu 7-5, 2-6, 6-4, la finalul unei partide care a durat 149 de minute.

A fost al treilea meci direct dintre Arnaldi și Poyrin, italianul conduce la general cu 2-1.

