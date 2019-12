„Am propus Cabinetului să analizăm oportunitatea prevederilor legate de interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public, în sensul în care am propus un mecanism pentru stabilirea modului în care, în mod obiectiv, o persoană să poată alege între pensie și salariu în condițiile în care salariul este din sistemul public”, a declarat Violeta Alexandru.

Măsura propusă de ministrul Muncii nu va fi aplicată persoanelor ale căror pensii nu depășesc salariul minim brut pe țară, aleșilor (parlamentari, primari, consilieri județeni și locali, președinți de consilii județene) și judecătorilor Curții Constituționale.

„În același timp am stabilit faptul că aceste prevederi privind interzicerea cumulului pensiei cu salariu din sistemul public nu vor fi aplicate astfel încât să afecteze un drept, cum este dreptul de a fi ales, așa cum spun și hotărâri ale Curții Constituționale. Cu alte cuvinte, am ținut cont de hotărârile Curții şi am explicat faptul că ele nu se pot aplica aleșilor din plan central și local, respectiv judecătorilor Curții Constituționale”, a declarat Violeta Alexandru.

Angajatorii vor trebui să notifice în termen de cinci zile casele teritoriale de pensii în legătură cu persoanele care se află într-o asemenea situație și a fost prevăzută o formulă de penalizare pentru cei care nu respectă această obligație.

„În esență, urmărim eliminarea unor articole care privesc indexarea și mărirea de sporuri și indemnizații, respectiv, urmărim să clarificăm în sistemul public această situație, care generează uneori blocaje, în sensul în care cu greu pot intra în sistemul public persoane tinere care doresc să desfășoare o activitate în instituțiile publice, prin faptul că posturile sunt ocupate de persoane care se pensionează, (…) și care se reîntorc după ce încasează pensia în urma activității în sistemul public să se angajeze tot în sistemul public, continuându-şi astfel activitatea și sub formă de salariat, pe lângă pensia pe care o merită și la care au dreptul”, a precizat Violeta Alexandru.

În alt ordine de idei, ministrul Muncii a anunțat că a propus oprirea detașărilor din sistmeul privat în sistemul public, cu excepția angajaților din Departamentul de Comerț Exterior, care o au o anumită specificitate.

