Unchiul Alexandrei a oferit luni noi informații despre paza de care beneficiază, acesta spunând că el și familia lui au fost amenințați cu moartea din cauza declaratiilor pe care le face in cazul Caracal.

„Politia a fost prima optiune si am refuzat pentru ca nu am incredere. Sa nu se supere lumea de acolo, nu ii blamez pe toti, dar am suficiente motive sa nu am incredere”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

Unchiul Alexandrei are protecție de la MAI: este păzit de un ofițer de la Brigada Specială a Jandarmeriei și circulă cu o mașină pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.

