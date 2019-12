Cumpănașu iese la atac, se consideră denigrat și cere inclusiv demisia rectorului SNSPA.

Presa ultimelor zile a prezentat falsurile încriminate, dar contestate de Cumpănașu.

Iată și reactia rapidă a fostului candidat la președinție, cunoscut publicului larg drept unchiul Alexandrei Măceșanu, fata dispărută la Caracal.

„ADEVARUL DIN SPATELE SCANDALULUI SNSPA: Dragi romani, după ce am refuzat MOARTEA ALEXANDREI așa cum mi s-a “dictat”, am fost sfătuit sa nu mai apar public pe subiect iar odată cu intrararea in cursa prezidențială cu atat mai mult s-a declanșat un DELIR la adresa mea de către un SISTEM ce avea toate cărțile făcute de mult timp.

Au urmat atacuri suburbane in presa, denigrare, scotocirea vieții profesionale și personale in vederea determinării abandonului meu cu ORICE PREȚ. De la revoluția din 1989 nu am mai trăit un asemenea efort de manipulare.

Acum, strict fata de informațiile vehiculate astăzi despre relația dintre mine și SNSPA vin cu următoarele adăugiri esențiale și dezvăluiri:

1. Coincidenta deciziei ridicole a lui Pricopie de a se autoverifica cu privire la angajarea mea cu momentul declanșării campaniei prezidențiale este cel puțin greu de a fi crezută. Fac precizarea ca persoane angajate sau aflate in colaborare cu SNSPA și care fac parte din partea rea a SISTEMULUI mi-au sugerat sa NU candidez și sa nu mai apar la TV despre CAZUL ALEXANDREI. Refuzul meu categoric fata de aceste persoane consider ca a generat acest atac ridicol și bizar la adresa mea in plină campanie electorală precum și cea mai penibila situație întâlnită vreodată in aceasta instituție de învățământ. Cine a fost in spatele acestor oameni nu pot specula.

2. SNSPA este cercetată de DNA – structura centrală pentru întregul proiect de 40 milioane de RON. DNA a solicitat SNSPA toate documentele proiectului de mai mult timp.

3. Rectorul SNSPA m-a angajat DIRECT, fără concurs deși nu eram angajatul instituției. Prin urmare informațiile prezentate in spațiul public ca as fi putut minți despre studiile mele este ridicola. Nu am dat examen și nu a fost organizat niciodată un concurs pentru aceasta poziție. Așadar sunt ridicole aceste afirmații. Nu a fost nici măcar un concurs de dosare cu prezentarea unor minime condiții ce trebuiau îndeplinite pe site-ul institutiei de către aplicant. Așadar sa prezinți ceva fals in raport cu ce? Unde? Cum? Examen oral nu, examen scris nu, concurs de dosare nu. R

IDICOLUL ESTE ABSOLUT. Pur și simplu SNSPA a întocmit un contract individual de munca și atat. Mi s-au cerut CV și diplomele de pana la acel moment. Punct. SNSPA in calitate de angajator a întocmit contractul și anexa pe care mi le-a prezentat la semnat DUPĂ ce le-am furnizat documentele solicitate. De aici și ridicolul și penibilul acuzației lui Pricopie și găștii lui. Din moment ce contractul și anexa au fost întocmite DUPĂ ce mi-au cerut documentele reiese EVIDENT ca au fost verificate de către SNSPA înainte de a semna contractul de munca, NU??? Așadar răspunderea pentru întocmirea anexei aparține SNSPA in totalitate. Mai fac precizarea ca pe parcursul implementării proiectului nu am primit din partea SNSPA nici o nemulțumire cu privire la activitatea mea sau cu privire la studiile mele.

4. Rectorul sau reprezentantul legal al SNSPA a fost citat și audiat in aceeași perioada ca si mine dar este ignorat total acest aspect de către jurnaliștii care au prezentat trunchiat inițial informațiile venite de la o instituție care astăzi nu lucrează. Nu cred deloc varianta penibila cu sursele lor de la Constanta.

5. Ridicolul situației in care o instituție se verifica pe sine cu privire la angajarea unei persoane și găsește vinovat angajatul este RIDICOLA. Eventual dacă timp de 5 ani nu și-au dat seama ca și-au încălcat propriile reguli și s-au luminat abia in timpul campaniei prezidențiale ar fi trebuit sa ia măsuri fata de cei care iau deciziile in SNSPA. Rectorul trebuia și TREBUIE sa iși dea demisia, directorii departamentelor juridic, economic, financiar, resurse umane, etc trebuiau DEMIȘI de urgentă și trimiși la DNA. Pentru mine acțiunea SNSPA este nu doar ilogică ci și ilegală. Pricopie a comis un abuz in serviciu in forma continua fata de mine și fata de SNSPA.

6. NU am mințit și nu am furnizat informații sau documente SNSPA care sa ateste altceva decât situația reala.

7. In cadrul acestui proiect am fost unul dintre cei 2-300 de experți. Unii trecând de comisii de examen formate din persoane a căror pregătire și experiența in domeniul proiectului sunt cel puțin ridicole. La o cercetare amănunțită DNA va putea sa identifice in cadrul proiectului sute de persoane cooptate mai mult pentru a largi “sfera relaționala” a lui Pricopie decât pentru experiența efectivă in administrație publica. Las însă DNA plăcerea de a efectua verificările potrivite.

Cu siguranța la o prima vedere veți descoperi adevărate “vedete” din politica românească, politie, etc printre cele câteva sute de persoane. Consider ca AZI este momentul demisiei lui Pricopie de la SNSPA. Peste o săptămâna s-ar putea sa fie prea târziu. Atat pentru el cât și pentru “camarila” lui din SNSPA. O părere pur personală…iar noul rector sa dispună un Audit la nivelul managementului SNSPA din ultimii ani.

P.S.: Întreb și eu ca un biet cetățean: domnul Pricopie a locuit cumva mulți ani in calitate de Rector deși are un salariu uriaș intr-un apartament al RAAPS de 200 metri pătrați? Acestea sunt destinate demnitarilor la chirii modice ce vin din afara Bucureștiului și nu rectorilor și familiilor lor… Doar întreb. Nu dau cu parul. Dacă este așa o fi fost legal?

#oromaniefaraclanuri

#oromaniefaraviolenta

#oromanieputernicasimoderna

#112vreausatraiesc”, a scris pe pagina sa de Facebook, Alexandru Cumpănașu.

