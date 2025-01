Sport Cum va fi vremea la reluarea Superligii. Avertismentul meteorologilor







Campionatul României se reia vineri, 17 ianuarie, dar jucătorii se tem de ger și de ninsoare. FCSB va trece de la 15°C în Antalya, la temperaturi apropiate de 0°C. Se pare că fotbaliștii lui Gigi Becali și sibienii vor avea noroc pentru că vremea se va încălzi.

Pe ce temperaturi vor fi nevoiți să joace fotbaliștii

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a anunțat cum vor fi temperaturile la finalul săptămânii, când sunt programate opt partide din Superligă, de la București până la Craiova, Cluj și Botoșani. Meteorologii au spus că vremea se va încălzi și că nu va ploua sau ninge în weekend-ul în care se reia campionatul.

„Din data de 17, vremea se încălzește, nu mai vorbim despre temperaturi atât de coborâte, deși cât se poate de normale pentru perioada în care ne aflăm. Este perfect adevărat că înaintea week-end-ului trecut, mai cu seamă joi-vineri, am avut până la 17°C, inclusiv în zona municipiului București. Am observat cu toții, vremea a intrat într-un proces de răcire, cum, de altfel, e și firesc.

În acest sens, s-au înregistrat niște valori de temperatură cât se poate de normale pentru perioada în care ne aflăm, temperaturi care n-au depășit 6-7°C în orele amiezii în niciuna din regiunile țării. Vremea e una stabilă, nu vorbim de precipitații, nici de vânt în zilele următoare.

De perspectivă, vremea se încălzește treptat începând cu 17 ianuarie (n.r. vineri), astfel încât, la orele amiezii, se vor înregistra valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale perioadei. Prin «ușor mai mari decât cele normale perioadei», mă refer ca în orele amiezii să se înregistreze cam 7-8°C, posibil pe arii restrânse 9-10°, în zonele de deal și de munte”, a spus ANM.

Ce spun meteorologii

Meteorologii au spus clar că nu vor fi ninsori în weekend-ul în care joacă FCSB și că temperaturile vor fi destul de ridicate începând cu 17 ianuarie.

„[Nu sunt așteptate ninsori nici măcar în zonele de nord, nord-est ale țării, la Botoșani, spre exemplu?] Sub nicio formă! Din datele de care dispunem în acest moment, nu contăm pe precipitații. Iar dacă acestea ar fi să apară, ar fi trecătoare și sub formă lichidă, nicidecum sub formă de ninsoare. Fiindcă, așa cum am spus, vremea se încălzește începând cu 17 ianuarie”, a mai spus ANM pentru GSP.

Campionatul României din iulie a fost dificil

Dacă prima etapă din 2025 se va disputa la temperaturi de maximum 5°C, fotbaliștii din Superligă au avut parte de un disconfort termic și mai accentuat în iulie din cauza căldurii. Se pare că temperatura de la nivelul gazonului depășea lejer 40°C la ora meciului.La acel moment, șeful DSU, Raed Arafat, i-a rugat pe suporteri și jucători să fie foarte atenți.