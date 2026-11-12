Cum va fi redesenată România de reforma administrativă?

Guvernul pregătește comasarea comunelor mici, iar PSD vine cu praguri mai mari și cu scenarii pentru reducerea numărului de județe. Rămâne o întrebare de fond: pe ce cifră se construiește reforma, pe populația din acte sau pe oamenii care trăiesc efectiv în localități? Vorbim despre reprezentare politică, dimensiunea aparatului administrativ, drepturile minorităților și calendarul până la alegerile din 2028.

Interlocutor: Adrian Toni Neacșu, avocat, Sovereign Institute for Liberty & Justice #ReformaAdministrativa #ComasareaComunelor #PopulatiaRezidenta #AdministratieLocala #Diaspora #Minoritati #Parlament #Alegeri2028 #PicaturaDeBusiness #AdrianToniNeacsu #EVZ #HaiRomania