Bendtner a povestit că din cauza acestui joc a pierdut și circa 7 milioane de euro într-un singur joc.

„Am pierdut foarte mulți bani, sume incredibile. Toată viața am jucat poker. Este dificil să spun cât am pierdut, dar este vorba de aproximativ 50 de milioane de coroane daneze (n.r. aproape 7 milioane de euro). Nu aș putea spune că am avut probleme cu jocurile de noroc, mereu am știut să țin situația sub control.

În trecut jucam pe mize uriașe. Într-o noapte, în Londra, lucrurile au scăpat de sub control și putea ieși urât! Din acel moment nu mai joc pe sume mari de bani. Mai găzduiesc, acasă, nopți de poker alături de prietenii mei. Totuși, nu jucăm pe mai mult de 100 de coroane (n.r. 13 euro)”, a mărturisit fostul atacant danez.

Mai mult, Niklas Bendtner a adunat peste 500 de meciuri în cariera de fotbalist profesionist, a marcat de 116 ori și a oferit 50 de pase decisive. Bendtner a strâns și 81 de selecții la echipa națională, unde a înscris de 30 de ori.