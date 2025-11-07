HAI România!

Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki

🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #21 Trăim într-o lume în care sinceritatea are filtru și vulnerabilitatea se postează cu program. Între „conținut autentic” și „strategie de personal branding”, undeva se pierde adevărul - ăla simplu, uman, care nu are nevoie de hashtag. Dar cât din ce arătăm online e sincer?

Și cât e doar imagine, atent ajustată pentru algoritm? În acest episod din Punctul pe 🅘, vorbim despre autenticitate într-o lume care pare tot mai artificială - despre cum să fii vizibil fără să devii o vitrină. Invitata mea, Noémi Brezoszki, expert în social media marketing, aduce o perspectivă clară despre cum poți folosi tehnologia fără să te pierzi în ea, dar și despre de ce autenticitatea și vulnerabilitatea rămân, uneori, cele mai puternice forme de comunicare.

💬 Vei descoperi: → diferența dintre vulnerabilitate și expunere; → cum te poate ajuta AI-ul să comunici mai conștient, nu mai mecanic; → brandingul ca proces de autocunoaștere, nu doar de imagine; → de ce onestitatea emoțională rămâne cel mai puternic instrument de influență. 📩 Punctul meu pe 🅘 al acestui episod: Autenticitatea nu se construiește în PowerPoint, ci în felul în care alegi să fii prezent - consecvent, uman și clar, chiar și atunci când nu e perfect.

Poți păcăli algoritmul, dar nu poți păcăli sufletul. Adevărata vizibilitate începe atunci când alegi să fii real - chiar și într-o lume care preferă totul cu filtru. Pentru că, oricât de inteligent ar fi, nici cel mai bun algoritm nu știe cum se simte adevărul.. 🔔 Dă subscribe la canalul HAI România!

