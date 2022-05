Cum s-a răzbunat un samsar de pădure pe statul român: Mașinile Prefecturii, Direcției Silvice și MAI, puse sub sechestru

Maricel Cosor, cunoscut cumpărător de drepturi litigioase din Vrancea, a obținut sechestru pe mașinile Prefecturii Vrancea, Direcției Silvice și pe ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), după anumite nemulțumiri privind o suprafață de pădure în legătură cu care intenționa să ajungă în posesia sa.

Cum s-a răzbunat samsarul Maricel Cosor din Vrancea pe autorități

Tot scandalul care mocnește acum în Vrancea are legătură cu o cerere de retrocedare a unei suprafețe de pădure importantă de la urmașii boierilor Apostoleanu, întocmită de Maricel Cosor, în cazul căreia Comisia de Fond Funciar (formată din reprezentanți ai Prefecturii Vrancea și ai Direcției Silvice Vrancea) a luat o decizie nefavorabilă samsarului.

Pentru că bucata de pădure cu pricina nu a ajuns în posesia lui, Maricel Cosor a apelat la serviciile Judecătoriei Focșani, care i-a dat câștig de cauză acestuia, dosarul fiind judecat pe fond. Trebuie precizat că decizia nu este definitivă, însă a avut consecințe imediate și semnificative la nivelul autorităților.

Judecătorii de la Focșani au silit reprezentanții RNP Romsilva – Direcția Silvică Vrancea și Prefectura Vrancea – adică Comisia Județeană Vrancea Pentru Stabilirea Dreptului De Proprietate Privată Asupra Terenurilor – să plătească o sumă de 2,09 milioane de lei reclamantei Apostoleanu.

Mașinile Prefecturii, Direcției Silvice și ale MAI sunt sub sechestru

În același timp, după ce a apelat la un executor judecătoresc din Târgu Bujor, județul Galați, Maricel Cosor a reușit să obțină sechestru pe toate autoturismele Prefecturii Vrancea, Direcției Silvice dar și pe unele mașini de filaj și operațiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit surselor G4Media.

Tensiunile sunt la cote maxime în Vrancea, unde activitatea instituțiilor amintite mai sus este paralizată de sechestru. Prefectul județului, Nicușor Halici, cere verificări la sânge asupra modului în care executorul judecătoresc a obținut lista mașinilor puse sub sechestru.

Pe de altă parte, Maricel Cosor a spus că sechestrul conturilor și autoturismelor instituțiilor cu pricina nu reprezintă altceva decât „o victorie repurtată” de el.

Prefectul din Vrancea solicită anchetă detaliată

Revenind, însă, prefectul județului Vrancea spune că toată această situație este una „bizară”, făcând referire în mod special la felul în care executorul judecătoresc din Galați a obținut lista mașinilor ce au fost puse sub sechestru. Iar asta în condițiile în care unele dintre ele aparțin MAI și nu reprezintă „bunuri” ale Prefecturii, ca parte a Comisiei de Retrocedare.

„Sigur, eu nu pun la îndoială o hotărâre judecătorească, pe care oricum am contestat-o, dar aici evidențiez două aspecte. Primul este că, din câte știu, domnul Cosor nu mai are calitatea de reprezentant al familiei Apostoleanu, descendenta renunțând la serviciile dânsului acum ceva timp. În al doilea rând, sunt foarte curios, și voi cere verificări, în ce bază legală au transmis funcționarii de la Direcția de Evidență a Autoturismelor, către executorul judecătoresc, lista cu autoturismele pentru care să se ceară sechestru. Mai mult, potrivit OUG 22, noi aveam la dispoziție 6 luni pentru a plăti daunele, timp în care sechestrul nu opera”, a declarat prefectul Nicușor Halici, potrivit sursei citate.

Executorul judecătoresc susține că a acționat ca la carte

Executorul judecătoresc susține, însă, că „domnul prefect este în eroare”, explicând că, potrivit OUG 22 privind aplicarea sechestrului, dacă Prefectura Vrancea avea bugetată suma pe care o datora clientului, sechestrul nu se mai aplica.

„… Or această sumă nu era bugetată. Eu am acces la baza de date cu autoturismele și am solicitat și DRPCIV (Direcției Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor) ce este disponibil pentru sechestru”, a declarat executorul, pentru sursa citată.

Directorul Direcției Silvice din Vrancea este la rândul să revoltat de situație, deoarece, cu excepția unui camion care transportă lemne, toate mașinile aflate sub sechestru nu pot fi utilizate de către inspectori.

„Din câte știu eu, decizia judecătorească nu este definitivă, dar ne supunem sechestrului, astfel că, la acest moment, nu ne putem deplasa cu mașinile de serviciu, pentru că dacă suntem opriți în trafic de Poliție riscăm să ni se confiște taloanele. Sigur că activitatea de teren e paralizată, pentru că nu ne putem deplasa cu mașinile de serviciu acolo unde e nevoie”, a spus Lucian Zamfir, directorul Direcției Silvice Vrancea.