Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona

Se pare că modelul ministrului român Cseke Attila din Cabinetul Bolojan, care doreşte ca primăriile să înalţe drone peste gospodăriile oamenilor, să numere pentru a impozita veceurile din fundul grădinii şi găinile din coteţ, a fost adaptat pentru front de către ruşi. Au început şi ei cu drone. Dincolo de Ucraina, cu care sunt în război, au trimis deunăzi şi în Polonia, unde au reuşit cu una dintre dronele din stolul pe care l-au lansat asupra ţării NATO să numere iepurii dintr-un şopron pe care nici măcar nu l-a avariat.

Să recunoaştem, tehnică mult mai avansată de cât cea propusă de ministrul nostru, pentru că una este precizia cu care numeri rahaţii dintr-un veceu din fundul curţii şi altă tehnlogie îţi trebuie pentru a număra iepurii, care, se ştie, faţă de rahaţi care sunt încremeniţi, sunt vii şi nu stau locului o clipă, aşa că oricând eşti pasibil să greşeşti numărătoarea.