Cum îți descarci Instagram de pe Huawei AppGallery? Magazinul de aplicații merge spre 600 de milioane de utilizatori lunari

AppGallery este magazinul de aplicații pentru mobil sau tabletă al Huawei. Ultimele 18 luni au adus o creștere relevantă a numărului de utilizatori, AppGallery ajungând în primele trei cele mai populare magazine de acest tip. Totodată, numărul de aplicații integrate în platformă a crescut cu aproape 150% în anul 2021 comparativ cu anul 2020.

Aplicația este folosită de peste 580 de milioane de utilizatori lunar, iar până la momentul actual, 5,75 milioane de dezvoltatori din întreaga lume s-au înregistrat pentru a se alătura Huawei Developer Alliance. Rezultatul este integrarea a peste 216.000 de aplicații cu HMS Core la nivel global, toate disponibile în AppGallery. Avantajele oferite de magazin au adus o creștere a scorului de satisfacție al utilizatorilor cu 20% în anul 2021.

Ce se întâmplă cu datele personale colectate de AppGallery

Magazinul AppGallery asigură securitatea datelor private și colaborează cu entități terțe care verifică, monitorizează, certifică și reinspectează aplicațiile puse la dispoziția utilizatorilor. Zilnic au loc verificări de securitate cu scopul de a depista eventualele nereguli de siguranță din aplicații.

Unul dintre motivele principale ale acestor politici de securitate constă în faptul că unele aplicații colectează date cu caracter personal și trebuie să fie verificate de vulnerabilități sau nereguli ascunse. Datele utilizatorilor din Europa sunt stocate conform reglementărilor UE.

Utilizatorii Huawei AppGallery beneficiază de lansări de aplicații exclusive, dar și de majoritatea aplicațiilor folosite în viața de zi cu zi din diferite domenii, precum banking (Revolut, New Raiffeisen Smart Mobile, George Romania, YOU BRD, BT Pay, Garanti, UniCredit Mobile Banking), sociale (Tinder, Viber, Snapchat, Bolt Food, Lidl Plus, Kaufland, Carrefour, Up Mobil, MyEdenred, Tazz) sau de travel (Petal Maps, Trip.com, Agoda și Ryanair).

Dacă ai nevoie de ajutor în ceea ce privește descărcarea aplicațiilor în telefonul tău Huawei, scanează QR codul de mai jos și vei fi direcționat spre un cont de Whatsapp unde vei primi răspuns de la echipa de suport a AppGallery:

Cum se descarcă Instagram pe de Huawei AppGallery

Deschide AppGallery de pe ecranul telefonului

Tastează Instagram în câmpul de căutare al AppGallery și apasă pe INSTALARE.

La următorul pas apasă CONTINUARE.

Apasă PERMITERE ca în imaginea de mai jos

Apasă INSTALARE.