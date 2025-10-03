HAI România! Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)







Ce însemnă „lecția hipopotamului”? Ea poate fi un îndemn să nu irosim energia pe conflicte mărunte și să alegem cu grijă când merită să ne ridicăm din „apele liniștite”. Analiza „lecției hipopotamului” sugerează că Trump nu poate fi „îmblânzit”, ci doar gestionat prin calm, pragmatism și unitate europeană. De spun acest lucru?

Pentru că la prima vedere, hipopotamii par creaturi calme și greoaie, tolănite în bălțile noroioase. Dar această liniște e doar o iluzie. Supraviețuitorii întâlnirilor cu ei vorbesc despre atacuri fulgerătoare și nemiloase, care fac din hipopotam cel mai mortal mamifer sălbatic de pe planetă: în jur de 500 de oameni uciși anual — de 23 de ori mai mulți decât leii.

În fața celor aproape 2.700 de kilograme de forță brută, oamenii au puține șanse. Negocierea este inutilă — nu poți domoli un hipopotam cu o ofrandă de hrană.