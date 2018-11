Cum face Trump de CÂȘTIGĂ mereu? Secretul unui MARE POKERIST

Cu o presă negativă în proporție de peste 90%, cu o opoziție politică furibundă în țară și afară, Trump cade întotdeauna în picioare.





Un interviu cu consultantul conservator Matt Mackowiak, președinte și fondator al Potomac Strategy Group și șeful Partidului Republican din comitatul Travis (Texas) realizat de L’Express. În ciuda regresului Republicanilor în Camera Reprezentanților, Donald Trump rămâne mult mai popular decât ne imaginăm noi în Europa. Este posibil să ne scape ceva? Percepția europenilor trece prin filtrul jurnaliștilor americani, foarte anti-Trump. Cu sediile în New York sau Washington, aceștia trăiesc într-un fel de bună. Nu toți sunt rău intenționați, nici pe departe, dar toți sau aproape toți au trecut printr-un sistem educativ „liberal” și frecventează persoane apărute din același biotop. Există un anumit elitism consangvin care se manifestă prin acoperirea mediatică a președinției lui Trump. Acum câteva luni, institutul Pew Research Center a dat publicității un studiu care arată că aceste relatări sunt negative în proporție de 92%. Trump nu are și el o parte de responsabiliate? Se poate. Însă niciodată nu s-a mai văzut un președinte atacat în acest fel. În treacăt fie spus, nu sunt de acord cu el în toate subiectete. La momentul Charlottesville, l-am criticat cu asprime. Dar nici un președinte nu ar trebui să fie tratat atât de negativ de către presa, în afara cazului în care a provocat o criză majoră. Și mai ales nu, cum este cazul acum, când popularitatea sa oscilează în jurul a 40-45% (pe 2 noiembrie, foarte credibilul institut Rasmussen dădea cifra de 51% - n.r.). Nu se complace Trump în această atmosferă de dezbinare? Țara este polarizată de multă vreme, cel puțin de la alegerile George W. Bush contra Al Gore în 2000. Uneori, americanii își regăsesc unitatea, așa cum a fost după 11 septembrie 2001 sau după masacrul de la școala primară din Sandyhook (28 morți, din care 20 de copii, în 2012). Însă țara este divizată fifty-fifty, sau mai exact 40%-40%, cu 20% aflate la mijloc care înclină într-o direcție sau alta. Nici una dintre părți nu are chef să se reconcilieze cu cealaltă. Democrații îl urăsc pe Trump. Și-au dorit să-l împiedice să guverneze din prima zi... pentru simplul motiv că era Donald Trump. Ce apreciază la el susținătorii președintelui? În afara succesului său economic, care nu mai poate fi negat acum de nimeni, faptul că este un „fighter”, un bătăuș, joacă pentru el. Trump nu este un politician tradițional: el nu încearcă să câștige favorurile elitei. Dimpotrivă, le arată mereu degetul mijlociu. Iar alegătorii săi adoră asta! Mai ales că Trump a îndeplinit multe din lucrurile pe care le-a anunțat. Și-a ținut promisiunile. Un lucru atât de rar în politică! De exemplu?

Reforma fiscală. Într-un fel sau altul, toți președinții de după Ronald Reagan au încercat să o facă. Este ceva foarte greu de realizat, dar Trump a făcut-o. Unii îl critică pentru că această reformă a impozitelor creează avantaje în primul rând companiilor și celor cu venituri mari. Însă, combinând-o cu dereglementările în numeroase domenii, a reușit să producă o dinamică economică explicând boomul actual, situat în jurul a 4%, dar și scăderea șomajului, până la cel mai mic nivel din ultimii 55 de ani, încrederea gospodăriilor care a explodat, piața imobiliară care se dezvoltă sau salariile care cresc pentru prima dată după o generație.

Altceva ?

