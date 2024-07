Social Cum este să trăiești în cele mai primitoare orașe din lume în 2024







După ani de schimbări induse de pandemie, multe orașe din lume s-au stabilizat în sfârșit într-o nouă normalitate. Cel puțin așa arată cele mai recente date privind calitatea vieții.

Indicele anual de locuință global, care evaluează 173 de orașe în funcție de stabilitate, asistență medicală, cultură și mediu, educație și infrastructură, notează că scorul mediu de locuibilitate a crescut cu doar 0,06 puncte în ultimul an, comparativ cu salturile și scăderile mai semnificative din anii precedenți.

Topul este similar cu cel de anul trecut

De asemenea, orașele de top arată remarcabil de similar cu lista de anul trecut, cu puține fluctuații în primele 10. Din nou, patru orașe europene au intrat pe listă, de această dată cu patru orașe din Asia-Pacific și două orașe canadiene. Toate orașele rămân aceleași ca în 2023, cu o excepție. Toronto a ieșit din top 10 din cauza scăderii scorurilor de infrastructură asociate cu o criză de locuințe în creștere. Niciun oraș nou nu a intrat în top 10, deoarece Osaka și Auckland și-au menținut statutul, legându-se anul trecut.

Dar doar pentru că aceste orașe au clasamente similare nu înseamnă că nu s-au schimbat în ultimul an.

Viena, Austria

Revendicând titlul de cel mai locuibil oraș din lume pentru al treilea an consecutiv, capitala Austriei a obținut scoruri perfecte în patru din cele cinci categorii. A avut un scor mai mic doar la cultură și mediu din cauza lipsei evenimentelor sportive majore în acest an. Dar asta nu înseamnă că orașul lipsește în cultură sau mediu. De fapt, acestea sunt cele pe care locuitorii le iubesc cel mai mult.

„Când vienezii se întorc acasă dintr-o călătorie, unul dintre primele lucruri pe care le fac este să deschidă robinetul pentru a bea un pahar de apă proaspătă de izvor,” spune Nikolaus Graeser, purtător de cuvânt al Biroului de Turism din Viena. „Apa noastră de la robinet vine direct din munți.”

Este un loc cu o varietate de lucruri de care te poți bucura. Fie că e vorba de windsurfing pe noul Danubiu, de a bea un pahar de vin la un Heuriger (o tavernă tradițională de vin) sau de a merge la Opera de Stat din Viena. „Este, de asemenea, unul dintre puținele orașe cu o bucătărie numită după el,” notează Graeser. „Bucătăria vieneză” poate fi găsită atât în pub-urile locale „Beisl”, cât și la standurile de cârnați vienezi.

Orașul are o rețea eficientă de transport public, disponibilă pentru doar 1 € pe zi. În plus, are și un sistem de sănătate bine funcțional, numeroase universități și o proporție mare de spații verzi. „Viena funcționează ca o mașină bine unsă,” spune Graeser. „Viena combină eficiența unui oraș nord-european cu stilul de viață pe care îl iubesc oamenii din sudul Europei.”

Zurich, Elveția

Zurich, urcat trei locuri în clasament în acest an, pe locul trei, a menținut scoruri perfecte la educație și sănătate. Orașul a obținut, de asemenea, scoruri bune la infrastructură și cultură. Locuitorii săi iubesc resursele publice, precum și sentimentul de siguranță pe care îl simt în oraș.

„Folosesc transportul public la orice oră din zi sau noapte fără a mă gândi de două ori. În plus, nu încui ușa apartamentului în timpul zilei,” spune Alexandra Humbel, director de marketing la o firmă. „Zurich este singurul loc unde îmi las telefonul și portofelul înainte de a înota în lac.”

Humbel apreciază curățenia orașului, transportul public eficient și proximitatea față de natură. „Locuiesc lângă [Lacul Zurich], la opt minute cu trenul de centrul orașului și merg la ferma de pe deal pentru a lua ouă proaspete,” spune ea. „Munții sunt la o oră distanță. Astfel, stilul nostru de viață este destul de cool, cu schi iarna și lângă lac vara.”

Zurich a fost, de asemenea, numit recent cel mai „Inteligent Oraș” din lume, datorită infrastructurii sale tehnologice și inițiativelor care contribuie la o calitate mai bună a vieții.

„Imaginează-ți că mergi cu bicicleta pe benzile speciale din Zurich pentru ciclism, conectând toate părțile orașului fără semafoare care să îți deranjeze mișcarea. Asta este Zurich pentru tine,” spune Ruslan Maidans, fondatorul NOWATA soap. El evidențiază sistemul inteligent de control al traficului al orașului și angajamentul față de sustenabilitate, cu autobuze electrice care se pot reîncărca în puncte planificate fără a cauza întârzieri.

Zurich nu duce lipsă de activitate economică pozitivă. În general, orașul se simte foarte curat, dar se bazează și pe obligațiile comunitare, spune Humbel.

Melbourne, Australia

Atât Sydney, cât și Melbourne au scăzut în clasament în acest an din cauza costurilor crescânde ale locuințelor (ceea ce a dus la un scor mai mic la infrastructură), dar Melbourne a scăzut doar un loc, ajungând pe locul patru. În ciuda provocărilor legate de locuințe, locuitorii încă laudă diversitatea culturală, scena culinară și calitatea generală a vieții.

„De la standardul de viață ridicat pe un venit modest la cei mai amabili localnici până la sectorul cultural de nivel mondial, Melbourne te recompensează pentru imaginație, o etică puternică a muncii și un spirit comunitar,” spune Gus Gluck, manager de dezvoltare a afacerilor și băuturilor la Neighbourhood Wine Group. Londonez de origine, el spune, de asemenea, că puburile din Melbourne sunt „iconice”, menționând favorite precum The Napier, Marquis of Lorne și The Standard.

Familiile în special laudă toate caracteristicile care fac orașul atât de prietenos pentru copii. „Are îngrijire accesibilă pentru copii, străzi sigure și cred că unele dintre cele mai bune locuri de joacă din lume,” spune Gluck. El merge regulat la muzeele și expozițiile orașului, cum ar fi Heide Modern sau la Biblioteca de Stat. Galeria Națională din Victoria găzduiește în prezent expoziția Faraon, în parteneriat cu Muzeul Britanic, până la începutul lunii octombrie. Având mai mult de 500 de obiecte rare, bijuterii antice și arhitectură de morminte și temple, este cea mai mare expoziție organizată vreodată de Muzeul Britanic în cei 270 de ani de istorie.

Natura oferă, de asemenea, multe forme de divertisment accesibil aici. „Sunt norocoasă să locuiesc lângă Golful Port Phillip. Cel mai bun mod de a petrece o după-amiază post-muncă este o plimbare pe plajă sau jocuri pe plajă cu copiii mei,” spune Joanna Reymond-Burns, fondator și director al Reymond Communications.

Calgary, Canada

Calgary a urcat în clasament în acest an. Orașul a ajuns acum pe locul cinci în indice datorită scorurilor perfecte la stabilitate, sănătate și educație. Dar este combinația impecabilă de farmec urban și frumusețe naturală care îi face pe locuitori să cânte în mod constant laudele orașului.

„Ai văzut vreodată Munții Stâncoși într-o dimineață rece de iarnă sau ai privit apusul peste preriile într-o seară caldă de vară? Este cu adevărat uluitor!” spune Samantha Odo, rezidentă de mult timp. „Partea cea mai bună este că pot accesa cu ușurință toată această splendoare naturală la doar câteva minute de ușa mea.” Ea iubește în special drumețiile în Fish Creek Park sau plimbările de-a lungul râului Bow, scrie BBC.