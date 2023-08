Cum au făcut polițiștii anti-drog pact cu traficanții . Suntem încă activi câțiva jurnaliști de investigații care, în perioada 1995-2000, scriam kilometri de articole în care arătam pericolul pe care-l reprezintă traficul de droguri, făcut de interlopi, de clanuri care stăpâneau Bucureștiul, Timișoara, orașele de graniță. Generali și ofițeri superiori din Poliție vorbeau în fiecare interviu despre capturarea tirurilor ce tranzitau România către Olanda, că dacă nu se vor lua măsuri serioase de către guvernanți, vom deveni o țară de consum. Heroina era ieftină atunci, se intra cu tonele, iar dependența indusă consumatorilor era rapidă.

Se înființase Brigada de Combatere a Crimei Organizate, iar succesul acțiunilor polițiștilor de aici a fost vizibil câțiva ani. După 2000, odată cu apariția milionarilor, s-a trecut la cocaină, cel mai scump drog, consumatorii fiind din lumea celor cu bani. Înalta societate românească. A fost momentul în care și unii polițiști antidrog și din serviciul secret al Ministerului de Interne, sub umbrela unor șefi sus-puși corupți, au făcut pact cu liderii traficanților. Până și un medic, singurul care trata drogații în spitalul Obregia, a căzut pradă lăcomiei, a devenit traficant și a sfârșit în arest. Din rândul celor cu chipie, puțini au fost condamnați, căci erau făcuți scăpați.

Jurnaliștii Sorin Ovidiu Bălan, Mihai Belu, Ovidiu Zară, Ovidiu Ohanesian, Adina Anghelescu, Valentin Zaschievici sunt o parte din colegii mei care au investigat cazurile la care mă refer și cum a devenit România țara drogaților săraci și bogați. Nouă promisiunile de azi ale miniștrilor, șefilor din poliție, parchete și justiție ne produc greață pentru că totul e deja scăpat din mână, iar mușamalizările nu credem că se vor opri. Dovada: modul în care polițiștii constănțeni au acționat în cazul criminalului drogat Vlad Pascu și cum i-au făcut un dosar penal favorabil. Adică fără probe concludente și conform legii.

Polițiștii anti-drog au furat cocaina dintr-un transport controlat din Franța, SUA și Venezuela

În anii 2002-2003 am scris despre o operațiune sensibilă, căreia i-am zis Dosarul „Cocaina din Venezuela”. Nu am știut atunci dacă a fost o operațiune la limita legii, terminată cu sustragerea a 6 kilograme din cel mai scump drog traficat. Câțiva ani mai târziu, în baza informațiilor adunate, a evoluției anchetei procurorilor, dar mai ales a recidivei unor polițiști implicați, am realizat că operațiunea „Cocaina din Venezuela” a fost, de fapt, un furt de care ofițerii și agenții sub acoperire ai BCCOA nu au fost străini. Era 25 februarie, anul 2019 când am publicat un articol în care demonstram asta.

Povestea a debutat în decembrie 2002, pe aeroportul Otopeni. Era vorba de o operațiune controlată de trafic de cocaină din Venezuela, despre care aveau cunoștință un procuror român și echipe de investigatori din Franța, Divizia Narcotice din SUA și Venezuela. Persoanele implicate erau doi polițiști de la BCCOA și colaboratorii lor sub acoperire.

Unul dintre aceștia, Petre Dumitrescu zis Rodriguez, care reușise să se infiltreze în rețeaua de traficanți, fusese trimis în Venezuela, la Caracas, ca să ia și să livreze în România o cantitate de cocaină. Se urmărea să se ajungă la distribuitorul român și la rețeaua lui. Din Ordonanța procurorului Ion Adam, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, întocmită în 14 iunie 2005, veți înțelege ce s-a întâmplat, adică modul în care „s-au pierdut” 6 kg de cocaină.

Ce a descoperit procurorul despre livrarea cocainei pe aeroport

„La data de 3.12.2002, Dumitrescu Petre a plecat în Venezuela și a revenit la scurt timp în țară cu avionul, aducând 6 kg cocaină, pe care a predat-o în Aeroportul Otopeni inspectorului principal de politie Petre Pitcovici, în autorizație fiind numit „PEPI”. Polițistul nu a fost însoțit de colegii săi sau alte persoane.

Colaboratorului (n.r. Petre Dumitrescu, zis Rodriguez) i s-a refuzat decontarea cheltuielilor făcute cu ocazia deplasării în Venezuela, fiind îndrumat de la parchet la poliție și invers și cu această ocazie află că polițistul a sustras cele 6 kg de cocaină, negând primirea lor. Apreciază Dumitrescu Petre că procurorul se face vinovat de neglijență în serviciu fiindcă nu a venit la Aeroportul Otopeni să preia stupefiantele și astfel acoperiți și nu al procurorului, și numai din ignorarea prevederilor legale acesta consideră că procurorul avea obligația să-l întâmpine la aeroport. (…)

Din denunțul colaboratorului Dumitrescu Petre, precum și din declarația acestuia din 23.02.2005, rezultă că în luna decembrie 2002, a încheiat cu succes misiunea autorizată de procuror în vederea descoperirii activității infracționale și identificării persoanelor traficanți de droguri, în care scop a procurat și prin livrare supravegheată a adus în Romania, la data de 14.12.2002, cantitatea de 6 kg cocaină.

Cel care furase drogul cel scump participa direct la ancheta de aflare a adevărului

La Aeroportul Otopeni a fost întâmpinat de investigatorul acoperit, inspector principal de poliție Petre Pitcovici, care a primit de la Dumitrescu Petre cele 6 kg de cocaină. Potrivit autorizației nr. 271/D/2002 din 18.11.2002 a Secției de combatere a criminalității organizate și antidrog din cadrul PICCSJ, drogurile procurate urmau a fi predate de îndată la Direcția Evidența Operativă. Livrarea supravegheată privind cocaina este autorizată a se efectua în timp de 60 de zile (de la 18.11.2002-15.01.2003), când rezultatul activității, precum și orice incident urmau a fi prezentate de îndată Secției CCOA din PICCSJ.

Contrar dispozițiilor date de procuror prin autorizație, după trecerea unui timp de un an de zile, lucrătorul de poliție (Petcovici), acuzat că și-a însușit cantitatea de 6 kg cocaină, întocmește un referat superficial prin care propune clasarea lucrării”.

Adică cel care furase drogul cel scump participa direct la ancheta de aflare a adevărului despre dispariția cocainei.

Polițiștii au ascuns un document procurorului de caz

Procurorul Adam consemnează: „Sesizările facute de Dumitrescu Petre, prin care acuza pe inspector principal Petre Petcovici de comiterea unor fapte penale grave, sunt soluționate tot de acesta din urmă, care a întocmit si semnat un referat cu propunerere de clasare a lucrarii nr. 281432/2004. La data de 17.12.2002, investigatorii acoperiți Pepi (n.r. Petre Pitcovici) și Vali (n.r. Marius Sorin Bozgan) din cadrul D.G.C.C.O.A. au întocmit și semnat un proces-verbal, act neadus la cunoștința procurorului, din care rezultă că s-au întâlnit cu colaboratorul Rodriguez întors din Venezuela și care a informat că nu a adus cocaina. Si acest act este suspect si neprocedural. (…)

Procesul-verbal din 17.12.2002 trebuia sa fie semnat si de colaborator. Colaboratorul, fiind persoană autorizată în vederea descoperirii activităților infracționale și identificării persoanelor implicate în astfel de activități, urma să prezinte un raport, un act oficial din care să rezulte activitatea desfășurată, ori un astfel de act nu ar fi fost potrivit hotărârii infracționale de însușirea celor 6 kg de cocaină. (…)

Denunțătorul (n.r. Dumitrescu Petre) este o persoană instruită (are studii superioare), cu vastă experiență privind lumea interlopă și conștient de posibilitatea verificarii exactității afirmațiilor sale făcute prin denunț”. (Ordonanța din iunie 2005, semnată de Ion Adam)

Cum au făcut polițiștii anti-drog pact cu traficanții. Arestarea agentului sub acoperire

Valurile pe care le-a făcut Petre Dumitrescu, simțindu-se amenințat din cauza dispariției cocainei, a condus la arestarea sa în 2003. „În 18 iulie 2003, Dumitrescu a fost arestat în dosarul nr. 6183/2003, sub acuzația de trafic de droguri”.

Procurorul Adam s-a ”prins” în ancheta sa că polițiștii l-au „făcut” pe denunțătorul Petre Dumitrescu și că, în urma înscenării lor, l-au azvârlit în pușcărie pe omul care și-a asumat riscuri serioase în lumea periculoasă a traficanților din Caracas. De aceea, în 2005, a decis continuarea anchetei de către DIICOT „în vederea efectuării urmăririi penale privind pe cei doi lucrători de poliție” (n.r. Pitcovici și Bozgan)

Polițiștii antidrog și alți colaboratori de-ai lor din fosta direcție „doi și un sfert” (devenită DIPI) pregătiseră însă planul unei înscenări. Au apărut martori, de fapt inși din rețeaua informativă creată de polițiștii ce găsiseră soluția de îmbogățire prin vânzarea drogurilor confiscate.

Polițiștii mânjiți și viitorul lor glorios

Din Dosarul „Cocaina din Venezuela”, polițiștii au ieșit basma curată. Toți au primit NUP (neînceperea urmăririi penale). În anul 2006, au părăsit structura IGPR. Petre Pitcovici a fost promovat șef în cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA). A fost prins 14 ani mai târziu (pe 13 mai 2016), când ajunsese comisar-șef, de o echipă DIICOT și arestat pentru „oferirea de sprijin și ajutor” în calitatea sa de ofițer de poliție lui Sandu Dan Simion, zis „Dan Chioru”, cunoscut lider al unei rețele de traficanți internațional de droguri de mare risc.

În iulie 2020, polițistul DGA Petre Pitcovici a fost achitat de Curtea de Apel București

Un alt dosar penal în care comisarul Pitcovici a fost implicat este cel cunoscut sub numele „Popoviciu-Băneasa”. A fost arestat în 2012, pus în libertate, avansat în grad, iar în vara lui 2018 a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare. El a fost acuzat de DNA că, în 24 decembrie 2008, a intermediat o șpagă pe care Popoviciu intenţiona să i-o dea unui ofițer de poliţie din DNA, care făcea verificări în dosarul terenurilor din Băneasa. Mita a constat în băuturi alcoolice, „pentru ca ofiţerul DNA să facă cercetări superficiale într-un dosar, astfel încât să se ajungă la soluții favorabile, de netrimitere în judecată”.

Cel de-al doilea polițist din operațiunea „Cocaina”, Marius Bozgan, s-a lansat în afaceri și s-a apropiat de oameni politici, ca și Pitcovici de altfel. În anul 2017, Bozgan a fost numit consilier al președintelui Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Florian Udrea. Apoi, în aprilie 2018, premierul Dăncilă l-a pus în funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Cetățenie.