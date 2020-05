Tabloul pictat de Banksy fusese donat chiar de artist, cu două zile înainte, pentru a ridica moralul cadrelor medicale de la spitalul din Southampton. Tentativa de furt ar fi avut loc pe 8 mai, când o persoană în combinezon și cu o bormașină a fost observată în apropierea tabloului. Personalul de pază a văzut comportamentul ciudat pe camerele de supraveghere. Presupusul hoț a fost dat afară din spital, iar poliția nu a fost contactată. Tentativa de furt a fost confirmată de un reprezentant al spitalului pentru The Sun.

Dacă tabloul, denumit „Game Changer”, ar fi dispărut, Sistemul Național de Sănătate ar fi fost păgubit cu milioane de dolari. Insituția va scoate opera de artă la licitație pentru a strânge fonduri. Una dintre operele lui Banksy a fost vândută la licitație chiar și cu 12 milioane de dolari, dublu față de suma la care a fost estimat tabloul expus în spitalul britanic, scrie romaniatv.net.

Bansky, cel mai nonconformist artist contemporan este britanic, are cel mult 45 de ani, poartă o mască pe față și se ține de farse memorabile. Are un succes nebun. Nimeni nu știe cine este cu adevărat Banksy, dar lumea artistică e împărțită când vine vorba de a-i recunoaște meritele în ceea ce privește dezvoltarea artei. Banksy este un pseudonim ales de un artist graffiti, pictor, regizor și activist politic din Bristol, Marea Britanie, potrivit stirileprotv.ro.. Sub acest nume, britanicul a creat noi forme de exprimare artistică și a condamnat neobosit războaiele, societățile capitaliste și regulile prin satiră. A considerat întotdeauna că operele artistice nu au ce căuta în casele de licitații.

Pe 5 octombrie 2018, casa de licitații Sotheby’s din Londra a scos la vânzare un tablou, replică a unei picturi graffiti realizate de Banksy. Fetița cu balon s-a vândut pentru incredibila sumă de 1,18 milioane de euro. Exact în momentul adjudecării, tabloul s-a autodistrus, hârtia pe care era imprimată imaginea fetiței fiind tocată.