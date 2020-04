Nedelcearu (23 de ani), fostul jucător al lui Dinamo, a plecat din Rusia înainte ca măsurile de restricție în privința deplasării să fie implementate.

„Am ajuns în România. Granițele sunt închise, dar am reușit cu colegii din Slovenia să luăm un charter. Nu am avut probleme, am completat un formular, iar acum stau în carantină la domiciliu. Rusia nu era încă zonă roșie când am ajuns. Stau în casă, m-am izolat. E posibil să mă controleze oricând autoritățile. Dacă nu mă găsesc acasă, mă vor duce la spital și voi sta acolo„, a declarat Ionuț Nedelcearu.

În prezent, în Rusia, numărul total al cazurilor a de coronavirus a depășit 8.600, cu 1.175 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore. (foto: facebook/nedelcearu.ionut)