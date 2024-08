Sport Cum a dispărut Mircea Lucescu de la națională. Lacrimi după meciul cu Irlanda de Nord







Antrenorul, Mircea Lucescu, a suferit enorm când a fost dat afară de la națională în 1986. Deși înțelegea că regimul este de așa natură, ”Il Luce” tot a suferit pentru acea nedreptate. CA vorbit despre acest lucru într0un interviu televizat.

Antrenorul, dat afară de regim

"În 1986, au fost presiuni politice... Familia Ceaușescu m-a înlăturat de la națională, deoarece nu accepta rivalitatea dintre Steaua și Dinamo. Eu eram și la națională, și la Dinamo. Mi s-a cerut să mă ocup de viitorul naționalei… să caut și să cresc jucători tineri! De parcă nu făceam și lucrul ăsta! N-am habar câți antrenori au fost demiși după o victorie, nici nu contează scorul, dar, probabil, îi numeri pe degete”, a explicat atunci antrenorul.

Culmea este că lucrurile au mers mai departe de atât. Fiul lui a povestit într-o altă emisiune faptul că și-a văzut tatăl plângând extrem de rar. Dar una dintre aceste dăți a avut legătură cu momentul în care nu a mai fost selecționer. "Pe tata l-am văzut plângând extrem de rar... Da, de două ori, totul într-un timp extrem de scurt. Eram acasă și avea lacrimi. Nu de fericire, deși România câștigase cu 4-0 în fața Austriei. Erau de durere, culmea, fusese dat afară! Apoi s-a calmat.

Cum l-a făcut Hagi să plângă

Cred că după o zi, Hagi l-a făcut pe tata să plângă, când l-a sunat să-i spună că este o greșeală demiterea de la națională. Tata fusese criticat că avusese curajul să-l pună pe Hagi căpitan la 20 de ani, tocmai la meciul cu Irlanda de Nord. Dar tata știa că Hagi avea să urce și l-a susținut, i-a dat încredere. Iar Hagi a ținut să-i mulțumească, să-i spună că nu-i corect.

Emoțional, l-a afectat pe tata", a explicat Răzvan Lucescu. Pe de altă parte, nici cel care a fost numit în locul lui Lucescu nu era tocmai fericit de momentul ales. Însă și Emeric Ienei a înțeles că a fost o chestiune de regim la care nu poate comenta.

”Eu nu mi-am dorit să fiu…”

"Foarte, foarte interesantă a fost numirea mea la echipa națională! Sincer, eu vă spun că n-am dorit ca să fiu… adică am vrut să fiu la națională, dar nu oricum, și nu atunci.

Și dacă am ajuns acolo, am ajuns pentru că Valentin Ceaușescu… el a fost acela care a avut o influență asupra miniștrilor noștri. Valentin Ceaușescu m-a vrut la națională. Eu n-am vrut să mă duc... că am simțit că e o chestiune forțată!”, a spus Ienei la o altă emisiune televizată.