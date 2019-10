Chiar dacă a picat după adoptarea moțiunii de cenzură cu 238 de voturi, Guvernul Dăncilă va rămâne la Palatul Victoria până la desemnarea viitorului Executiv. Conform legii, premierul demis și miniștrii săi vor semna doar acte administrative și nu vor avea dreptul să emită Ordonanțe de Urgență sau Ordonanțe simple.

În cazul în care partidele nu se vor înțelege rapid pentru desemnarea unui nou Guvern iar negocierile politice se vor prelungi, Guvernul Dăncilă are șanse să mai rămână o perioadă în funcție, dar nu mai mult de 45 de zile de la demiterea sa. În această situație s-a aflat Guvernul condus de Emil Boc, în 2009, demis tot înainte de alegerile prezidențiale.

Consultările vor începe cu PNL și se vor încheia cu PSD

Președintele va începe consultările vineri, la ora 11,00, cu delegaţia PNL, urmată de USR – ora 11,30, UDMR – ora 12,00, PMP – ora 12,30, Pro Europa – ora 13,00, ALDE – ora 13,30, delegaţia grupului parlamentar al minorităţilor naţionale – ora 14,00 şi PSD – ora 14,30.

Dacă după discuții se va contura o nouă majoritate parlamentară, președintele va anunța numele viitorului premier. Acesta va trebui să-și aleagă miniștrii și, în maxim 10 zile, să se prezinte în Parlament ca să obțină votul de încredere.

PNL îl vrea pe Orban premier

Conducerea PNL a anunțat că se întrunește vineri dimineață, înainte de consultările de la Cotroceni, într-o ședință a Biroului Politic Naţional care să stabilească echipa şi mandatul cu care liberalii vor merge la preşedintele Iohannis. Ludovic Orban a subliniat că el va fi propunerea partidului pentru funcţia de premier.

Dacă președintele îl va desemna pe Ludovic Orban, așa cum se așteaptă toată lumea, acesta ar putea forma un Guvern PNL, minoritar, care să fie susținut în Parlament de USR/PLUS, PRO România- ALDE, PMP, UDMR și grupul minorităților naționale.

Cea de-a doua variantă ar fi ca PNL să guverneze alături de partidele care au participat la dărâmarea Guvernului Dăncilă, într-un guvern de tranziție, până la viitoarele alegeri parlamentare, din toamna viitoare.

Alegerile anticipate au șanse minime

Declanșarea alegerilor anticipate, așa cum își dorește Alianța USR – PLUS, are cele mai mici șanse să se întâmple, în perioada următoare. Conform Constituției, pentru declanșarea anticipatelor ar trebui ca Parlamentul să respingă două propuneri consecutive de premier într-un interval de 60 de zile de la prima nominalizare. Or, șansele ca așa ceva să se întâmple sunt minime deoarece foarte puțini parlamentari ar fi de acord să-și încheie mandatul înainte de termen.

Dacă Parlamentul va fi dizolvat și ar fi declanșată procedura pentru anticipate, acestea nu se vor putea desfășura decât după alegerea noului președinte. Cel mai probabil,viitoarele alegeri vor fi organizate la jumătatea anului viitor, odată cu localele.

